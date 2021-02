Neuroloog Steven Laureys kijkt onder de motorkap van het ondernemersbrein

Hoe werkt het ondernemersbrein en kan je dat deels kneden? Op zoek naar antwoorden keert de Vlaamse neuroloog Steven Laureys het brein van 60 managers en ondernemers binnenstebuiten. 'Er is almaar meer bewijs voor de maakbaarheid van onze hersenen.'

Hoe werkt het ondernemersbrein? Wat zijn de neurologische verschillen tussen managers en (serie)ondernemers? En kan je het brein van ondernemers zo kneden dat ze beter overweg kunnen met onzekerheden?

Het zijn maar enkele van de vele prikkelende vragen in het doctoraatsonderzoek van Frédéric Ooms, assistent-professor ondernemerschap aan de HEC Management School van de Universiteit Luik. Hij vormt een multidisciplinaire tandem met de Vlaamse neuroloog Steven Laureys, een wereldautoriteit in de werking van ons brein.

Laureys, die al werd bekroond met de Francqui-prijs en de Prijs Generet voor Zeldzame Ziekten, leidt in het Luikse universitaire ziekenhuis (CUH) de GIGA Consciousness Research Unit, een 40-koppig team van dokters, psychologen, ingenieurs en datawetenschappers die hersenscans mogelijk maken en gegevens analyseren.

De resultaten van de eerste fase van het multidisciplinaire Entremind-onderzoek, een onlinebevraging van 700 managers en (serie)ondernemers in Franstalig België die in september begon, zijn ondertussen verwerkt.

We wilden nagaan hoe managers en ondernemers omgaan met onzekerheden en hen zo situeren op een schaal van zogenaamde cognitieve flexibiliteit. Steven Laureys Neuroloog

‘We wilden nagaan hoe managers en ondernemers omgaan met onzekerheden en hen zo situeren op een schaal van zogenaamde cognitieve flexibiliteit’, legt Laureys uit. De vragen peilden onder meer naar omgaan met ongewone situaties en het creatief oplossen van problemen.

‘Zo wilden we bestuderen hoe flexibel iemand is en welke graad van onzekerheid hij aanvaardt en ontdekten we significante verschillen tussen ondernemers en managers. Ondernemers, vooral serieondernemers, stellen zich het meest flexibel op en tonen de grootste capaciteit om zich aan te passen aan veranderingen.’

‘Erg verrassend lijkt dat misschien niet, maar het is zeer belangrijk om zulke verschillen wetenschappelijk te documenteren’, zegt Laureys. Hij geeft ook aan dat de eerste wereldwijde studies naar de werking van het ondernemersbrein zoetjesaan vorm krijgen.

‘Om onze dataset nog fijnmaziger en vele malen groter te maken werken we onder meer samen met de Amerikaanse Penn State University en de Hebrew University of Jerusalem. We hopen dat tienduizenden managers en ondernemers wereldwijd straks de enquête invullen. (lacht) En dat na het lezen van dit artikel nu ook meer dan 700 Vlaamse ondernemers en managers dat doen.’

'Betere snelwegen' tussen hersengebieden

In een tweede onderzoeksfase, die midden januari is begonnen, willen Laureys en co. nagaan of hun enquêtebevindingen zich ook neurologisch weerspiegelen bij het onderzoek van 60 breinen, netjes verdeeld over twee groepen van managers en serieondernemers.

‘Via MRI-scans en metingen van de elektrische activiteit met elektroden willen we uitpluizen of de gebieden die een rol spelen bij cognitieve flexibiliteit anders bekabeld zijn bij serieondernemers. Of er bijvoorbeeld meer en betere snelwegen tussen lopen. Die resultaten onderzoeken we de komende maanden verder.’

Laureys en zijn team gebruiken daarvoor de technieken waarmee ze eerder al de hersenen onderzochten van astronauten kort na hun terugkeer op aarde en van de Tibetaanse monnik, dalai lamavertaler en meditatiespecialist Matthieu Ricard. ‘De technieken maakten het mogelijk anatomische en functionele verschillen waar te nemen bij mensen als Ricard, die een hoog niveau van ervaring bereikten in een vakgebied. We willen nu onderzoeken of dat ook zo is bij ondernemers.’

We weten nog niet in hoeverre ondernemingszin aangeboren is of ook deels aangeleerd kan worden. Steven Laureys Neuroloog

Voor zijn doctoraat krijgt Ooms steun van het Waals Gewest en het Luikse universitaire ziekenhuis. ‘Wij stellen onze infrastructuur en knowhow gratis ter beschikking’, zegt compagnon de route Laureys. ‘Het einddoel is te komen tot een beter begrip van hoe ondernemers denken, om starters bijvoorbeeld gerichter te kunnen begeleiden in managementscholen.’

‘We weten nog niet in hoeverre ondernemingszin aangeboren is of ook deels aangeleerd kan worden. Allicht is het een combinatie van de twee. Er is de jongste tijd alleszins almaar meer bewijs voor de plasticiteit of de maakbaarheid van onze hersenen.’