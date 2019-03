'Niet genoeg rechters' om gedupeerden Lernout & Hauspie te vergoeden

De burgerlijke afhandeling van de fraudezaak rond Lernout & Hauspie (L&H), waarbij de omvang van de schadevergoedingen moet worden bepaald, is uitgesteld tot 13 december. Dat besliste het Gentse hof van beroep vrijdag.

Het hof kan de zaak niet behandelen omdat er rechters tekort zijn, zei voorzitter Erik Van de Sijpe.

‘Een advocaat die in het buitenland zit heeft uitstel gevraagd’, legt hij uit. 'Dat hoefde maar een kort uitstel te zijn, maar we zitten maar met 48 magistraten op een kader van 57. In de loop van 2019 verwachten we nieuwe benoemingen, waardoor we eind 2019 op 53 magistraten moeten komen. Op 13 december hopen we de zaak te behandelen en het is de bedoeling dat we tot een eindarrest komen. Dat zal niet in één of twee maanden zijn, want er zijn 15.000 burgerlijke partijen.’

Een uitspraak wordt in de tweede helft van 2020 verwacht. Tegen dat arrest is nog cassatieberoep mogelijk.

Ophefmakend

Sinds het faillissement van L&H is al bijna 20 jaar verstreken. Het Ieperse spraaktechnologiebedrijf ging in 2001 failliet, nadat het in de zomer van 2000 in opspraak was gekomen door berichten over onregelmatigheden in de boekhouding. Tienduizenden kleine beleggers verloren geld in een van de meest ophefmakende zaken uit de Belgische beursgeschiedenis.

Het hof van beroep in Gent legde op 20 september 2010 straffen op in de fraudezaak en veroordeelde de oprichters Jo Lernout en Pol Hauspie tot elk vijf jaar cel, waarvan twee jaar met uitstel.

Het hof van beroep kon pas in 2014, na procedures voor het Hof van Cassatie, de burgerlijke vorderingen in de zaak afhandelen. Meer dan 15.000 burgerlijke partijen maken nog aanspraak op een schadevergoeding, waarvan 2.733 gedupeerden zonder advocaat.

De burgerlijke afhandeling, met de bepaling van de omvang van de schadevergoedingen, stond voor vandaag op de kalender.

Nasdaq

Voor de gedupeerden, of tenminste diegenen die nog in leven zijn, wordt het dus opnieuw wachten op een vergoeding. Hun geduld wordt niet voor het eerst op de proef gesteld, want het hof had de afhandeling vorig jaar al eens uitgesteld.

De afhandeling van de fraudezaak toont op een schrijnende manier aan hoezeer de Belgische rechtspraak tekortschiet in complexe financiële dossiers. Beleggers die het aandeel hadden gekocht op de Amerikaanse beurs Nasdaq, konden al in 2005 en 2007 een schadevergoeding krijgen via een schikkingsprocedure in de VS. Dexia Bank, nu Belfius Bank, betaalde toen 45 miljoen euro aan vergoedingen uit.