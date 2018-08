Nieuwe kapitaalronde waardeert Slack op 7,1 miljard dollar

De nieuwe waardering van 7,1 miljard dollar is zo'n 40 procent hoger dan de 5,1 miljard dollar die Slack in september vorig jaar kreeg opgekleefd na een vergelijkbare kapitaalronde. Deze keer zijn het een aantal grote investeringsfondsen uit Silicon Valley die voor de verse cash zorgen, waaronder Dragoneer Investment, General atlantic. Ook de historische aandeelhouders zouden volgens Financial Times deelnemen aan de kapitaalronde.