Nieuwe snufjes voor iPhone en Apple Watch in aantocht

Als Apple iets nieuws presenteert, is het nieuws. Dat zal maandag niet anders zijn wanneer CEO Tim Cook en zijn luitenanten in San Jose in Californië op het podium komen en onthullen wat het technologiebedrijf de komende maanden voor gebruikers in petto heeft. Verwacht een stroom van updates van de softwaresystemen die Apple-toestellen nog performanter moeten maken, en, wie weet, ook wat nieuwe hardware. Over nieuwe iPhones zal het niet gaan, dat is traditioneel voor na de zomer.