Nieuwe spin-off Imec haalt 4,5 miljoen euro op

De start-up MICLEDI Microdisplays richt zich met steun van onder meer Imec.xpand en PMV op de ontwikkeling van kleine schermen voor augmentedrealitybrillen.

Het wereldvermaarde Imec, het Leuvense onderzoekscentrum voor nano-elektronica en digitale technologie, heeft al veel spin-offs voortgebracht. De lijst op de Imec-website, die teruggaat tot 1986, is lang. De jongste spruit is MICLEDI Microdisplays. Dat bedrijf werd opgericht door Soeren Steudel en Alexander Mityashin, beiden onderzoekers van Imec met een diepe kennis van onder meer de ontwikkeling van schermen.

Dat is ook de focus van de nieuwe spin-off: schermen voor augmentedreality- of AR-brillen. Dat zijn brillen die digitaal aangepaste beelden van de werkelijkheid tonen en die smartphones, tv's en computerschermen kunnen vervangen. Daarvoor is wel een goede schermtechnologie nodig.

100 maal helderder

Volgens MICLEDI zijn de huidige schermen niet geschikt voor de AR-brillen van de volgende generatie. ‘Bij MICLEDI pakken we die uitdaging aan en hebben we schermen ontwikkeld die 100 maal helderder zijn dan commerciële alternatieven’, zegt Steudel in het persbericht over de kapitaalronde voor de start-up.

De onderneming spreekt over de kleinste en helderste schermen ter wereld. Die moeten AR-brillen geschikt maken voor dagelijks gebruik omdat ze klein en licht worden, een lange batterijduur hebben en redelijk geprijsd zijn. Een sleutelinnovatie is nieuwe integratietechnologie voor microleds op siliciumschijven (het substraat voor micro-elektronica) van 300 mm die werd ontwikkeld in samenwerking met Imec.

Imec.xpand

De basis voor de start-up werd meer dan twee jaar geleden gelegd binnen Imec. Na de incubatieperiode is het nu tijd om de technologie te laten uitvliegen. Dat gebeurt met een financiële duw van 4,5 miljoen euro. Het geld komt in eerste instantie van Imec.xpand, het aan Imec gelieerde investeringsfonds, maar ook van de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV en van Fidimec, een andere Imec-durfkapitaalverschaffer.

MICLEDI werd eind vorig opgericht als vennootschap met een startkapitaal van 3.000 euro. Het is de tweede keer in korte tijd dat Imec een spin-off voortbrengt. De vorige is Pulsify Medical, de start-up die werkt aan een wereldprimeur: een in een pleister ingebouwd slim echografietoestel. Pulsify Medical werd vorige zomer boven de doopvont gehouden.