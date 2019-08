Nieuwe topman bij Zenitel

De specialist in communicatie en beveiliging legde stevige halfjaarcijfers voor. De omzet ging ruim een vijfde hoger naar 38,1 miljoen euro dankzij een 'verbetering op alle markten' en de overname van het Noorse Phontech eind 2018. De nettowinst steeg bijna een vijfde naar 1,55 miljoen euro of 0,47 euro per aandeel.

Oliesector

Zenitel levert intercomsystemen die onder alle omstandigheden moeten werken, zoals in tunnels, op schepen, boorplatformen, industriële sites, parkings, gevangenissen en scholen. De klanten zijn de scheepvaart, olie- en gasbedrijven, transportbedrijven en spelers in de industrie en bouwsector.

Nieuwe CEO

De nieuwe topman, Koen Claerbout, start dus onder een gunstig gesternte. Hij neemt het roer over van de Noor Kenneth Dastol. De 47-jarige Claerbout is al ruim een jaar bestuurder bij Zenitel. Tot voor kort was de ingenieur de topman van het audiobedrijf Audioprof. Claerbout heeft een jarenlange ervaring in de technologiesector.