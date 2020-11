'Nieuwe werknemers mogen maximaal twee tijdzones ver wonen'

Jonge Belgische technologiebedrijven rekruteren breder nu telewerk nog lang de norm blijft. 'Hoe ver iemand van het kantoor woont, speelt geen enkele rol meer.'

De tweede golf coronabesmettingen zet Belgische werknemers waar dat kan al zeker tot 13 december thuis. Maar de jonge Belgische technologiebedrijven die in verschillende landen actief zijn, kijken al voorbij die horizon. Het Gentse softwarebedrijf Showpad ruimde de onzekerheid voor zijn meer dan 400 werknemers wereldwijd uit de weg. Het maakt werken vanop eender welke locatie mogelijk tot oktober volgend jaar.

Een deel van het personeel kan tegen dan zelfs volledig virtueel aan de slag, geeft Showpad aan. Tot 15 procent van de werknemers hoeft tot eind volgend jaar nooit meer aanwezig te zijn op de kantoorvloer. 'Let wel, dat is een maximumgrens, geen streefdoel', zegt hr-baas Peter Geiregat. 'We willen tonen dat we er open voor staan. We gaan geval per geval inschatten of een persoon de ervaring ervoor heeft en of zijn rol dat toelaat.'

Het Gentse kmo-softwareplatform Teamleader slaat dezelfde richting in. 'Onze managers hebben toelating gekregen mensen aan te nemen die niet naar onze kantoren in Gent of Amsterdam komen. Hoe ver of dichtbij iemand van die kantoren woont, speelt geen enkele rol meer', stelt CEO Jeroen De Wit. De enige rem is dat de 'virtueel' opererende werknemer op maximaal twee tijdzones mag wonen. Het voordeel is dat de poel van mogelijke rekruten plots veel groter wordt. 'We kunnen nu diverser aanwerven', beaamt Geiregat.

Stadsvlucht

De voorbeelden van Showpad en Teamleader zijn deel van een bredere trend. De grote Amerikaanse technologiebedrijven zijn het meest uitgesproken. Twitter gaf bijvoorbeeld in mei al aan dat zijn werknemers thuis konden blijven werken zolang ze dat nodig achten. Maar ook in Europa worden techbedrijven inschikkelijker over thuiswerk en over aanwervingen op afstand. Dat blijkt uit onderzoek van MatcHR, een hr-start-up, bij 500 Europese technologiebedrijven.

7 op 10 personeel op afstand 7 op de 10 Europese technologiebedrijven zijn bereid personeel op afstand aan te werven.

Thuis werken is alleszins al verworven bij technologiebedrijven, leren de cijfers uit dat onderzoek. 90 procent van de ondervraagden wil zijn personeel definitief de optie geven om thuis te werken. Maar 7 op de 10 verklaren zich ook bereid werknemers op afstand aan te nemen. Voor de crisis was dat slechts 58 procent. De softwareontwikkelaar is het profiel dat het meest vanop afstand werkt.

Met hun virtuele teams spelen bedrijven als Showpad en Teamleader ook in op de vlucht uit de steden. Zeker in de Verenigde Staten laten mensen de centra van de steden achter zich. De coronalockdown speelt een rol, maar ook de protesten rond de Black Lives Matter-beweging. 'We hebben werknemers die verhuisd zijn uit het centrum van Chicago of van San Francisco', zegt Geiregat. Ze zitten door de lockdown lange tijd in kleine, dure woningen. Maar in de binnensteden is het ook onrustig.'

Bedrijfscultuur

De omslag maken naar een bedrijf met teams op afstand is niet vanzelfsprekend, waarschuwt Thomas In 't Veld. Hij is CEO van het data-analyticsbedrijf Tasman Analytics, dat al sinds 2017 verspreid over Europa is. Het heeft geen hoofdkantoor en heeft tien werknemers in Amsterdam, Londen, Tallinn en Stockholm. 'De uitdaging zit niet zozeer in de aansturing dag in, dag uit. Werknemers zijn intrinsiek gemotiveerd en leveren daarom goed werk op.'

Solvay herdenkt kantoorruimtes Het chemiebedrijf Solvay kondigde dinsdag aan dat het zijn kantoren gaat herontwerpen. De klassieke werkplekken gaan op de schop nadat de pandemie en de lockdown 40 procent van het personeel sinds maart vanop afstand laten werken. Solvay claimt dat het nu meer nood heeft aan ruimtes waar teams elkaar kunnen ontmoeten. Tegelijk bleek uit een enquête onder het personeel de nood aan flexibele werkuren. Solvay verwacht dat de bezettingsgraad van de kantoren zal terugvallen. Net als de jonge technologiebedrijven neemt Solvay zich ook voor breder te rekruteren.