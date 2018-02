Nikon verkoopt stukje Metris

Nikon, dat het Leuvens techbedrijf Metris in 2009 overnam, stoot een kwart van de activiteiten weer af.

De koper is het Italiaanse SFR Metrology. Sinds de overname door Nikon Metrology zijn de Metris-activiteiten aanzienlijk gegroeid. Nikon Metrology telde eind vorig jaar 650 werknemers wereldwijd. Zo'n 130 daarvan - de helft meer dan tien jaar geleden - werken in de Leuvense vestiging. De overname heeft Leuven dus geenszins windeieren gelegd.

Metris ontstond midden jaren 90 als spin-off van de Leuvense universiteit. Het legde zich toe op laserscanningtechnologie om onderdelen voor auto's, vliegtuigen, treinen en allerhande industriële machines tegen grote snelheid te inspecteren en na te gaan of de afmetingen en 3D-structuur perfect waren voor de assemblage. Het had onder andere Boeing, Airbus, Ford en Volkswagen als klant. In België doen de weefgetouwenproducent Van De Wiele en het 3D-printingbedrijf Materialise een beroep op Metris.

Abrupt einde

Metris groeide als kool door om de haverklap bedrijven op te kopen, en werd daarvoor in 2006 beloond met de titel Onderneming van het Jaar. Via 15 overnames breidde het zijn gamma uit naar röntgentechnologie en meer klassieke coördinaatmeetmachines. De snelle groei kwam abrupt ten einde door de financiële crisis en de instortende vraag.

In combinatie met torenhoge schulden ('Ik ben daarin te ver gegaan', aldus de toenmalige CEO) bracht dat alles Metris in de problemen. Nikon waagde de gok, betaalde 70 miljoen euro voor Metris. Het nam daar bovenop nog eens 87 miljoen euro schulden over.