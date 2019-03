Nintendo lanceert virtual reality-headset uit karton

'We wilden een ervaring ontwerpen die zowel virtuele als echte interacties bevordert tussen spelers', zei Doug Bowser, de topman van Nintendo in Amerika, donderdag.

Gebruikers zullen de VR-headset voor hun ogen kunnen houden met de ene hand, terwijl ze games kunnen controleren met de andere. Dat suggereert kortere ervaringen en een headset die ontworpen is om makkelijk te delen in een groep. Uitgaven in VR en 'augmented reality' zullen dit jaar met 69 procent stijgen, tot 20,4 miljard dollar, waarvan hardware de helft voor zijn rekening neemt, aldus het onderzoeksbureau IDC.