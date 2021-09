Noors-Nederlandse ervaringsdeskundige gaat datingapp Tinder leiden

Als allereerste vrouw komt de Noors-Nederlandse Renate Nyborg aan het hoofd van de populaire app Tinder. De voormalige Apple-chef moet meer gebruikers matchen aan het betalende aanbod van de datingapp.

Wie is beter geplaatst om een datingapp uit te bouwen dan een tevreden gebruiker? Misschien heeft die gedachte meegespeeld toen het management van het Tinder-moederbedrijf Match Group de aanstelling van Renate Nyborg als nieuwe CEO bezegelde. De vrouw met Noors-Nederlandse roots volgt Jim Lanzone op. Hij verkast naar het ietwat verguisde internetbedrijf Yahoo.

De essentie Renate Nyborg vat maandag haar eerste werkdag aan als nieuwe topvrouw van de datingapp Tinder.

De Noors-Nederlandse vrouw werkte onder meer bij Daily Mail-uitgever DMG Media, een van de grootste communicatiebureaus ter wereld, en bij Apple.

Vooral die laatste ervaring komt van pas bij haar voornaamste uitdaging: meer betalende klanten werven voor Tinder.

Nyborg heeft haar relatie namelijk te danken aan haar werkgever. Niet via een traditionele kantoorromance, maar wel door simpelweg het product te gebruiken. 'Ik leerde mijn man vijf jaar geleden kennen via Tinder. Eigenlijk had ik nooit verlegen moeten zijn om het te proberen, maar dat was ik wel. Technologie heeft onze harten en verlangens niet veranderd. Het heeft alleen een wereld van nieuwe mogelijkheden geopend voor hoe we mensen kunnen ontmoeten', schreef Nyborg daarover op haar professionele blog.

De stiefmoeder van drie is nog geen jaar aan boord bij Tinder. Ondanks haar jonge leeftijd heeft Nyborg er al een bloeiende carrière opzitten. Na haar filosofiestudies aan de prestigieuze universiteit van Cambridge ging ze aan de slag als onderzoekster bij een financiële dienstverlener. 'Het betaalde goed, maar interesseerde me niet echt', gaf Nyborg later toe. Een loopbaancoach van dat bedrijf wees haar op een verborgen passie: mobiele telefoons.

Er volgden tal van korte omzwervingen vooraleer Nyborg als jonge twintiger in dienst trad bij DMG Media, de Britse uitgever van de bekende tabloid Daily Mail en de gratis krant Metro. Als verantwoordelijke voor de mobile business overzag ze de uitrol van liefst zeventig mobiele apps. Na een goed jaar werd ze weggeplukt door Edelman, een van de grootste communicatiebureaus ter wereld. Ze was amper 24 jaar toen ze als jongste leidinggevende opeens 15 medewerkers onder zich kreeg.

Tinder Gold

Het langst bleef ze hangen bij Apple, waar ze vier jaar de Europese scepter zwaaide over de App Store en bijhorende abonnementdiensten. Net die ervaring bracht haar naar Tinder, waar ze haar expertise in mobiele apps helemaal mag botvieren.

Ondanks - of eerder dankzij - de aanhoudende lockdowns tekende de datingapp serieuze groeicijfers op. 'Tegenover februari 2020 verstuurden gebruikers 19 procent meer berichten', schreef Nyborg deze zomer op haar blog. In het tweede kwartaal van 2021 steeg de omzet van Tinder met 26 procent op jaarbasis, tot 399 miljoen dollar (340 miljoen euro). Extra hoopgevend: het aantal mensen dat betaalt voor de diensten van Tinder-moeder Match Group nam met 15 procent toe, tot 15 miljoen.

399 miljoen dollar In het tweede kwartaal van 2021 steeg de omzet met 26 procent, tegenover het tweede kwartaal van 2020.

Toegegeven, met 75 miljoen actieve gebruikers is er nog groeimarge om mensen te overtuigen om zich pakweg Tinder Plus of Tinder Gold aan te schaffen. Die betalende diensten moeten gebruikers nog sneller een date opleveren, want bij Plus kan je oneindig veel mannen of vrouwen naar links of rechts swipen. En wie Tinder Gold is, kan zelfs meteen zien welke gebruikers jou alvast zien zitten.