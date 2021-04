Noors Visma schroeft Belgische ambities op

De Noorse specialist in bedrijfssoftware Visma is met de overname van het Bornemse Syneton toe aan zijn tweede Belgische deal in zes maanden. De koophonger van de Noren lijkt allesbehalve gestild.

Intussen is Visma ook in ons land bezig aan een opmars. De Noorse multinational, wereldwijd goed voor zo'n 12.000 werknemers, kondigt woensdag aan dat het het Bornemse Syneton overneemt.

Marktleider

Daarmee krijgt Visma de Belgische marktleider in kantoorbeheer voor accountants in handen. Ongeveer 1.200 Belgische boekhoudkantoren gebruiken de cloudsoftware van Syneton om hun dagelijkse administratie te vergemakkelijken. Het bedrijf zal na de overname onder de huidige naam voortwerken en ook het management blijft aan boord. Hoeveel Visma betaalt voor Syneton wordt niet bekendgemaakt.

Met Syneton is Visma toe aan zijn tweede grote deal in België. Eind vorig jaar kochten de Noren het Gentse Admisol, een specialist in online boekhoudsystemen voor ondernemers en accountants. Enkele maanden daarvoor, in augustus, betrad Visma voor het eerst ons land met de overname van het Nederlandse boekhoudplatform Yuki, dat ook in België actief is.

België als groeimarkt

Het ziet er niet naar uit dat Visma's overnamehonger in België gestild is. Het bedrijf beschouwt ons land als een strategische groeimarkt. 'De reis die we in Nederland hebben afgelegd, geeft een indicatie van wat onze ambities voor België zijn', zei John Reynders, die Visma's activiteiten in de Benelux leidt, daar eerder dit jaar over aan De Tijd.

Al is de Belgische markt voor boekhoudsoftware niet te vergelijken met de Nederlandse, zegt Reynders. 'In België is nog maar een vijfde van de bedrijven overgeschakeld op toepassingen die gebaseerd zijn op cloudsoftware. In Nederland is dat zo'n 80 procent. Bovendien geldt een andere regelgeving in België dan in Nederland.'