Noorse softwaregroep Visma verstevigt voetafdruk in België

De Noorse specialist in bedrijfssoftware Visma, bekend als de sponsor van wielrenner Wout Van Aert, schroeft zijn Belgische ambities op met de overname van het Gentse Admisol. De deal zet in de verf hoezeer België het jachtterrein is van grote spelers in de sector.

Het Gentse Admisol zet zich in de markt als een van de pioniers in online boekhoudsystemen voor ondernemers en accountants. Het bedrijf werd in 2000 opgericht door ondernemer Joost Nachtergaele en biedt toepassingen die boekhouddiensten en andere services automatiseert voor accountants, kmo’s, vrije beroepen en vastgoedbedrijven in Vlaanderen en Wallonië.

Admisol is een relatief kleine speler en was vorig jaar goed voor een nettowinst van net geen 600.000 euro. Het bedrijf telt een achttal werknemers.

Eerste 'echte' Belgische deal

Hoeveel Visma - een Noorse multinational met 11.000 werknemers en een omzet van meer dan 1,5 miljard euro - op tafel legt voor Admisol, is niet bekend. De Noorse specialist in bedrijfssoftware zette afgelopen zomer voor het eerst voet aan Belgische grond met de overname van Yuki. Dat is van oorsprong een Nederlands boekhoudplatform, maar het geldt sinds enkele jaren als een van de snelste groeiers op de Belgische markt.

Met het Gentse Admisol heeft Visma zijn eerste ‘echte’ Belgische prooi beet. Daar zal het allicht niet bij blijven. De specialist in bedrijfssoftware gaf meermaals aan dat het sterker wil staan in België, nadat de voorbije jaren de ene overname na de andere werd gedaan in Nederland.

Overnamekansen

De Belgische markt voor bedrijfs- en boekhoudsoftware biedt nog veel overnamekansen. Volgens experts telt ons land een kleine tachtig aanbieders van softwarepakketten voor ondernemingen, waarvan een dertigtal gericht is op accountants. Die situatie biedt mogelijkheden voor grote spelers als Visma, die bedrijven totaalpakketten aanbieden om hun boekhouding te verwerken en hun personeelsbeleid te automatiseren.