Odoo-topman Fabien Pinckaers, de spraakwaterval achter het waardevolste techbedrijf van België

Dankzij de instap van de Amerikaanse durfkapitalist Summit Partners staat de ambitieuze Fabien Pinckaers aan het roer van het meest waardevolle niet-beursgenoteerde techbedrijf van België.

Odoo, de eerste 'unicorn' die Wallonië rijk is, zag het levenslicht in 2004 op het studentenkot van Fabien Pinckaers (42) in Louvain-la-Neuve. Hij studeerde er ingenieurswetenschappen aan de universiteit. Nadat hij op zijn dertiende software voor een taxibedrijf had ontwikkeld en als student een webwinkel avant la lettre uit de grond had gestampt, gooide de ambitieuze cijferfreak zich op de wereld van de bedrijfssoftware.

Pinckaers ontwierp software die bedrijven een totaaloplossing moet bieden voor hun boekhouding, klanten- en voorraadbeheer, verkoop en alle mogelijke facetten die bij de business komen kijken. Pinckaers vergelijkt zijn platform met de App Store van Apple, al is er één groot verschil. Alle verschillende applicaties van Odoo zijn volledig op elkaar afgestemd en werken moeiteloos samen.

Ik ontdekte dat je de wereld niet kan veranderen als je 'tiny' bent. Fabien Pinckaers

Dat de ondernemer het meteen groots ziet met zijn bedrijf, blijkt uit een anekdote die nog altijd beschreven staat op 's mans blog. 'Ik ontdekte dat je de wereld niet kan veranderen als je 'tiny' bent', schreef hij, verwijzend naar een fictieve situatie waarin Amerikaanse toplui zich vrolijk maakten over Pinckaers' 'tiny software'. TinyERP werd OpenERP, en later Odoo. Een vierletterwoord zonder betekenis, maar ingegeven door het feit dat de mastodonten Google en Microsoft twee o's in hun naam hebben. 'Om hen te verslaan, hebben we drie o's nodig', redeneerde hij.

Maar met o's alleen kom je er niet. Dat heeft de flamboyante Waal aan den lijve ondervonden. Als opensourceadept bood hij zijn software aanvankelijk gratis aan. Intussen is er een betalende versie, waarvoor zijn doelpubliek - kleine ondernemingen met minstens vijf werknemers - 18 euro per maand betaalt. Voor een gelijkaardig pakket van de concurrenten SAP of Microsoft moeten bedrijven een veelvoud neertellen. Dat de verhouding 7 miljoen gratis gebruikers tegenover 700.000 betalende klanten is, deert Pinckaers niet. 'Dit is maar het begin. We hebben slechts 0,1 procent marktaandeel. We hebben nog een lange weg te gaan', zegt hij.

Loonconfigurator

Spraakwaterval Pinckaers - de boutade luidt: hij spreekt even snel als zijn bedrijf groeit - is op papier miljonair. Toch pompt hij zijn geld liever in Odoo, dat maandelijks meer dan 100 mensen aanwerft. Op de website prijkt bij elke vacature een loonconfigurator - wenst u een bedrijfswagen of extra vakantiedagen? -, die netjes meedeelt wat een potentiële werkkracht zal verdienen. Programmeurs mogen op hun eerste werkdag meteen een bonus van 10.000 euro mee naar huis nemen. 'We hebben vandaag wereldwijd 1.700 medewerkers. Tegen eind dit jaar moeten dat er 2.200 zijn', stelt Pinckaers.

Een deel van die troepen werkt vanuit het onooglijke gehucht Grand-Rosière in de provincie Waals-Brabant. Tijdens de moeilijke opstartperiode van Odoo kon Pinckaers de hand leggen op twee vervallen hoeves - 'veel plaats voor weinig geld' - waarvan één dienstdoet als hoofdzetel. Pinckaers' bureau bevindt zich dan weer in Farm 2. Meer dan eens kunnen de inwoners van het Waalse dorpje hem op zijn elektrische step spotten, pendelend tussen de twee vestigingen.

Levensgenieter

De Franstalige Manager van het Jaar 2020 is tegelijk workaholic en levensgenieter. Terwijl hij vroeger nooit vakantie nam en 14 uur per dag werkte, beperkt hij zich nu tot een werkdag van 9 uur tot 19 uur. Hij blijft altijd bereikbaar, al is het goed mogelijk dat je hem 's avonds op café belt. Journalisten van L'Echo troffen hem ooit voor een interview aan de toog, alvast met een Mystic Cerises (een kriekbier, red.) in de hand. Na het gesprek bleef hij plakken in het café, omdat hij twee vrienden aan een naburig tafeltje had gespot.

