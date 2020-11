Omzet Agfa zakt dieper weg in derde kwartaal

De omzet en winst van de beeldvormingsgroep vielen in het derde kwartaal forser dan gevreesd terug.

De omzet van Agfa-Gevaert maakte in het derde kwartaal een duik van 16 procent tot 410 miljoen euro. De bedrijfswinst (ebit) van de beeldvormingsroep bleef ternauwernood uit de rode cijfers, met een duik 13 miljoen naar 0 euro. Analisten rekenden op 6 miljoen winst bij 425 miljoen omzet.

Dat is vooral te wijten aan de divisie Offset – de grootste van de groep naar omzet - die 12 miljoen euro in het rood eindigde. De verkoop van drukplaten en software voor drukkerijen hebben zwaar te lijden onder de digitalisering van kranten, magazines en drukwerk. Die neergang heeft door de coronacrisis nog aan snelheid gewonnen.

Fabrieken dicht

De CEO Pascal Juéry heeft al initiatieven genomen om de tering naar de nering te zetten. Zo gaan bijvoorbeeld fabrieken in Frankrijk en het VK dicht, waarvoor in het voorbije kwartaal een akkoord met de sociale partners is bereikt.