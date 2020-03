'Omzet technologiebedrijven gehalveerd'

Bijna drie weken na de eerste maatregelen tegen het coronavirus in ons land is de omzet van de technologiebedrijven gehalveerd in vergelijking met de maand maart van vorig jaar.

Gemiddeld halen technologiebedrijven 49,7 procent van hun omzet van dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit een bevraging van technologiefederatie Agoria bij 190 technologiebedrijven. De omzet daalt vooral doordat de vraag en het aantal beschikbare medewerkers afnemen.

Er zijn grote verschillen tussen de industrieën. De sector van de materialen, zoals producenten van non-ferrometalen, gieterijen en fabrikanten van producten van metaal, kan nog 73,2 procent van het normale omzetcijfer behouden. De digitale en telecomsector volgt op 66,1 procent. 'Daar slagen ze erin de activiteit via telewerk op peil te houden. Liefst 92 procent van wie er actief is, werkt van thuis uit', zegt Marc Lambotte, CEO van Agoria.

Slechter gaat het in de maakindustrie, die ondernemingen bundelt die machines, componenten en oplossingen voor het productieapparaat van de verwerkende en de maakindustrie levert. Zij halen slechts 15,2 procent van het omzetcijfer van vorig jaar. De sector van de lucht- en ruimtevaart, veiligheid en defensie sleept slechts 7 procent in de wacht.

Thuiswerk bijna verdubbeld

'Bijna 60 procent van de bedrijven kan nog niet inschatten wat het omzetverlies voor de rest van het jaar zal zijn. Dat komt ook omdat ze eerst moeten nagaan of het mogelijk is de productie verder te zetten met respect voor de regels rond social distancing', zegt Lambotte.

Het absenteïsme ligt net boven 10 procent in de technologische sector, vooral in de maakindustrie waarbij ziekte bijna de enige reden is. Kinderopvang is bij het absenteïsme geen relevante factor.

Het thuiswerk is bijna verdubbeld. Werkten voor de uitbraak van het virus nog 33 procent van de mensen af en toe thuis, dan geldt dat nu voor 62 procent van de mensen. In de digitale industrie stijgt dit van 65 procent naar 92 procent, in de sector van materialen van 2 procent naar 40 procent, in de lucht- en ruimtevaart van 7 procent naar 55 procent.

Zelfde schuitje

Lambotte dringt erop aan dat bedrijven zich aan de maatregelen moeten houden. 'Ik roep de bedrijven en de mensen thuis op: hou afstand, red onze jobs. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje, we moeten allemaal onze verantwoordelijkheid nemen.'