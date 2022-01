Ondernemer Bert Baeck: 'Ik voel de druk om te bewijzen dat Trendminer geen onehitwonder was'

Bert Baeck, de ondernemer die vier jaar geleden zijn scale-up Trendminer verkocht en sindsdien partner was bij het techfonds Smartfin, gaat opnieuw ondernemen. Met Timeseer bouwt hij aan technologie om data betrouwbaarder te maken. Hij haalt meteen 5,5 miljoen euro zaaikapitaal op.

Op het zwarte T-shirt dat Bert Baeck (40) draagt, staat 'Timeseer'. Nadat hij drie jaar aan de slag is geweest als partner en investeringsmanager bij het techfonds Smartfin Capital is dat zijn nieuwste geesteskind. ‘Als fondsenmanager was ik drie jaar op zoek naar die ene vraag: wanneer kom ik een bedrijf tegen dat zich op de uitdaging smijt om de miljoenen onbetrouwbare data te zuiveren voor ze bruikbaar zijn in artificiële intelligentie?’ Conclusie: hij kon het amper vinden. En dus richtte hij het begin dit jaar zelf op.

‘Er wordt al lang en veel over artificiële intelligentie en machinelearning gesproken, maar tot op vandaag schat ik dat maar een tiende van de bedrijven er een concurrentieel voordeel uit haalt’, zegt Baeck. ‘Dat komt omdat veel data gewoon te onnauwkeurig zijn om te gebruiken voor belangrijke beslissingen. Datawetenschappers zijn meer dan de helft van de tijd bezig met het ad hoc schoonmaken van datasets die bruikbaar zijn in een specifiek project. Met Timeseer willen we die data al zuiveren op het moment van opslag.'

De start-up richt zich op de specifieke niche van data die voortkomen uit zogenaamde tijdreeksen. Dat zijn de onafgebroken stromen van data die sensoren op bijvoorbeeld grote industriële installaties en chemische sites uitspuwen, over volume, druk, temperatuur, debiet, enzovoort.

De Wase ondernemer bouwt duidelijk voort op de kennis en ervaring die hij bij Trendminer opdeed. Dat bedrijf bood een softwareplatform waarmee grote industriële spelers de data uit hun fabrieken konden analyseren en zo kostelijke productieonderbrekingen tijdig konden voorspellen. Een groot deel van de top 50 van (petro)chemiebedrijven was klant. Later kwamen daar ook farma- en industriële bedrijven bij, zoals Pfizer en Umicore.

In 2018 cashte Baeck door zijn geesteskind voor een onbekend bedrag te verkopen aan de Duitse beursgenoteerde IT-reus Software AG. Een deel daarvan herinvesteerde hij via Smartfin Capital, het technologiefonds opgericht door Jurgen Ingels en Bart Luyten, waar hij ook partner en investeringsmanager werd.

Het is opvallend dat Baeck van bij de start al meteen 6 miljoen dollar (5,5 miljoen euro) weet los te peuteren bij investeerders. Het Londense zaaikapitaalfonds Crane Venture Partners neemt de grootste brok voor zijn rekening, maar ook Smartfin en Fortino, het investeringsfonds van Duco Sickinghe, doen een duit in het zakje.

Ik ben 40. Als ik nog een keer een bedrijf wilde oprichten, dan was dit het moment. Bert Baeck Oprichter Timeseer en Trendminer

Baeck heeft ook enkele oudgedienden van bij Trendminder warm kunnen maken om mee te gaan in het nieuwe avontuur. Van de twaalf mensen die voor Timeseer werken, hebben er vijf een verleden bij Trendminer. Het bedrijf heeft al een tiental klanten uit de Fortune 5000, ook al wil Baeck geen namen noemen en gaat het nog om pilootopdrachten.

Gaat Timeseer niet hetzelfde doen als Collibra, de bigdata-unicorn van Felix Van de Maele: het bredere datamanagement? ‘Collibra heeft vooral klanten met relationele data zoals klantendatabases van grote consumentenbedrijven in de luchtvaart, de telecom, banken en energie, en speelt een brede rol in data governance (wie heeft toegang tot welke data, red.)’, zegt Baeck, die Stijn Christiaens, de chief technology officer van Collibra, goed kent. ‘Wij zitten in de niche van data die voortkomen uit de technologie om machines en apparaten via netwerken met elkaar te verbinden, het internet der dingen. Ik verwacht dat die gaat exploderen wanneer 5G op toerental komt.’

Ook in andere sectoren ziet Baeck toepassingen. ‘Medische instrumenten die verbonden zijn met het internet en een revolutie zullen ontketenen in gezondheidszorg op afstand zullen lange reeksen big data genereren. Ook de geconnecteerde, zelfrijdende auto zal heel veel accurate data nodig hebben.’