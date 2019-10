Ondernemers Conny Vandendriessche (House of HR) en Jonas Dhaenens (Combell) winnen Vlerick Award

Vandendriessche is de sterke vrouw achter HR-dienstengroep House of HR, Jonas Dhaenens leidt het IT-bedrijf Combell.

Vandendriessche won de Enterprising Leader Award voor senior Vlerick-alumni, Dhaenens won de Vlerick Venture Award in de junior-categorie.

Conny Vandendriessche

Volgend jaar is het 25 jaar geleden dat de West-Vlaamse onderneemster Conny Vandendriessche samen met Philippe Cracco Accent Interim oprichtte. Het uitzendbedrijf, dat later uitgroeide House of HR, is een wereldspeler met een omzet van 1,5 miljard euro. Maar Vandendriessche heeft duidelijk geen zin om te wachten om die mijlpaal te vieren. Terwijl ze woensdag in Leuven werd uitgeroepen tot de 19de winnaar van de Vlerick Award voor haar carrière en leiderschapsstijl, was ze het jubileumjaar van Accent samen met enkele anciens aan het voorbereiden in Amsterdam.

‘Maar dat ik deze award ontvang, vind ik echt wel belangrijk’, benadrukt de onderneemster, die ook de drijvende kracht is achter het adviesbureau Stella P en het investeringsfonds We are Jane. ‘Toen ik begon, had ik verpleegkunde en toerisme gestudeerd, een economische achtergrond had ik niet. Net dankzij opleidingen aan Vlerick en andere instellingen kon ik dat goedmaken. Het verklaart mee waarom ik zoveel belang hecht aan levenslang leren. In onze groep kunnen op maand basis cursussen gevolgd worden voor de meest uiteenlopende skills.’

De onderscheiding die Vandendriessche kreeg, heet voluit de Enterprising Leader Award. ‘Een moeilijk naam, maar misschien is dat typisch voor business schools’, lacht ze. ‘Voor mij is ‘leiderschap’ alleszins geen vast omlijnd begrip. In de loop der jaren is mijn managementstijl ook veranderd. Sinds enkele jaren zie je overal veel aandacht voor wat ‘dienend leiderschap’ heet, waarbij je als manager meer tussen je mensen staat en door hen gechallenged wordt. Het slechtste wat je kan doen, is vastroesten in je managementstijl.’

Ondertussen regent het wereldwijd doemberichten over een afkoelende wereldeconomie. Weegt dat ook op de business bij House of HR? ‘We merken toch dat de economische groei vertraagt en dat in sommige sectoren minder wordt aangeworven. Maar tegelijk zie ik ook meer en meer bedrijven die niet de juiste mensen vinden. In de IT-branche is dat al lang zo, maar nu komt het bijvoorbeeld ook almaar vaker in de bouw voor.’

Jonas Dhaenens

Als we de 38-jarige Gentse ondernemer bellen voor een reactie, is hij vereerd met de prijs, maar al snel wordt duidelijk dat hij ook met andere zaken aan zijn hoofd zit. ‘We zijn de budgetten voor 2020 aan het voorbereiden. Dat vind ik meestal de interessantste periode van het jaar omdat je alle cijfers kan stroomlijnen en kan nagaan wat de onderliggende trends van je business zijn.’

Dat Dhaenens net dat de interessantste periode van het jaar noemt, typeert hem. Combell, het hostingbedrijf dat hij in een rotvaart uitbouwde tot een speler van formaat en waar zeven op de tien Belgische websites op draaien, maakte dit jaar een kwantumsprong. Midden juni fuseerde het met zijn Nederlandse sectorgenoot TransIP. De nieuwe groep, Team.Blue, kreeg in een klap de status van unicorn, een veelgebruikte term voor niet-beursgenoteerde bedrijven met een waardering van ruim 1 miljard dollar.

Maar daar stopte het niet. Drie maanden na de fusie met TransIP volgde de overname van het Italiaanse Register. In een jaar tijd werd Dhaenens bedrijf drie keer groter.

Een bordje op Dhaenens kantoor laat vermoeden hoe hij de integratie van al die nieuwe activiteiten wil aanpakken: ‘Eerst Excel, daarna zien we wel’. ‘Ik ben inderdaad zeer cijfergevoelig’, lacht Dhaenens. ‘Je moet eerst begrijpen wat de onderliggende trends zijn, hoe alles in elkaar zit, voor je een beslissing neemt. Alles moet goed onderbouwd zijn, en dan is Excel onmisbaar.’

Zelf omschrijft Dhaenens zich nochtans ‘niet extreem gestructureerd’ als manager. ‘Ik voel me nog altijd ondernemer. Moeilijkdoenerij is niet aan mij besteed, net zomin als micromanagement. Zolang het resultaat er is, krijgen mensen van mij veel vertrouwen om hun eigen plannen uit te voeren. Maar ik onthoud wel wat ze me hebben beloofd.’