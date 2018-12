Ongerustheid over bijzondere ondernemingsraad bij Agfa

Dinsdag staat in Mortsel een bijzondere ondernemingsraad gepland over de organisatie van de traditionele activiteiten na de afsplitsing van de IT-groeipoot. De bonden weten niet of er ontslagen zullen vallen.

Details over de agenda wil de woordvoerder niet kwijt. De bonden stellen dat de zogenaamde MainCo het onderwerp wordt. Dat is wat van Agfa overblijft als de IT-activiteiten van Healthcare (medische beelden en software voor ziekenhuizen) afgesplitst worden. Agfa was het afgelopen jaar druk in de weer met de voorbereiding van die spin-off. Alles werd tegen het licht gehouden, van de juridische structuren tot de IT-systemen.

Imaging

Duitse activist

De ruim 9.800 werknemers moeten dus nog even geduld oefenen. En dat is niet voor iedereen even leuk gezien Agfa's lange geschiedenis van transformaties. 'In de fabriek is er ongerustheid over wat de plannen zijn van de Duitse activistische aandeelhouder Active Ownership Capital', zegt ACV-vakbondsman Peter Simons. Het fonds kocht in korte tijd 10 procent van Agfa en zetelt sinds vorige maand met zijn oprichter Klaus Röhrig in de raad van bestuur van het beursgenoteerd bedrijf.