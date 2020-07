Ongeziene hack doet Twitter zweten...

Twitter voert een onderzoek naar de hackersaanval op enkele prominente accounts. Politici en techwatchers eisen transparantie na de ongeziene hack.

‘Door het coronavirus wil ik iets terugdoen voor mijn netwerk. Voor elke bitcoin die gestort wordt, betaal ik het dubbele’, was woensdagavond te lezen bij talloze prominente twitteraars: van Tesla-baas Elon Musk en showbizzkoppel Kanye West en Kim Kardashian tot de Amerikaanse presidentskandidaat Joe Biden en Barack Obama, de oud-president van de VS. Ook de Twitter-accounts van enkele grote bedrijven, zoals de techreuzen Apple en Uber, werden getroffen. ‘Als jij 1.000 dollar stort, stuur ik je 2.000 terug’, telkens gevolgd door een betaallink.

120.000 bitcoins Volgens het persbureau Reuters ontvingen de hackers al voor meer dan 120.000 dollar (105.000 euro) aan bitcoins.

Twitter zit met de handen in het haar na een grootschalige cyberaanval. Enkele van de belangrijkste accounts op het sociale netwerk werden daarbij gehackt. Telkens ging het om een gelijkaardige oproep om donaties in de vorm van bitcoins, digitaal geld. De tweets werden vrij snel weer gewist, maar toch zijn veel volgers in de val getrapt. Volgens het persbureau Reuters ontvingen de hackers al voor meer dan 120.000 dollar (105.000 euro) aan bitcoins.

Presidentsverkiezingen De grootschalige hack heeft opnieuw vragen opgeroepen over de rol van Twitter in het publieke debat en de wapens die het sociale netwerk heeft om fake news te bestrijden. In de Verenigde Staten werd daar de vrees voor inmenging bij de presidentsverkiezingen in november aan gekoppeld. Meerdere Amerikaanse politici spraken CEO Jack Dorsey al aan op het voorval, en eisen een verklaring. Men wil tot elke prijs voorkomen dat de geschiedenis zich herhaalt na het Cambridge Analytica-schandaal bij de vorige presidentsverkiezingen in 2016.

Experts zijn het erover eens dat het om de grootste hack ooit gaat bij Twitter, en ook de manier waarop is ongezien. 'Omdat zoveel accounts met zoveel volgers tegelijk werden gehackt, moeten de hackers toegang hebben gehad tot de interne systemen van Twitter', zegt ethisch hacker Inti De Ceukelaire. 'Het gaat niet om individuele accounts die gehackt zijn.' De kans bestaat dat de hackers via besmette software op de computers van Twitter-medewerkers toegang hadden tot het beheerderspaneel, en zo vrij spel hadden op de socialenetwerksite.

Medewerkers

Twitter greep donderdagavond in en blokkeerde tijdelijk en preventief alle geverifieerde accounts, om te verhinderen dat nog meer valse tweets zouden verspreid worden. Het sociale netwerk reageerde later via tweets met de boodschap dat het onderzoekt wat gebeurd is, maar ervan uitgaat dat het om een gecoördineerde aanval gaat. Twitter gaf ook toe dat de hackers via medewerkers tot in het systeem zijn geraakt.

Jack Dorsey, de CEO van Twitter, sprak over een 'lastige dag', en verzekerde dat het bedrijf transparant zal zijn over het onderzoek dat gevoerd wordt. Zolang er geen duidelijkheid is over de aanval, blijft de reputatie van Twitter stevig gedeukt. De gevolgen voor het aandeel bleven wel vrij beperkt. Donderdagavond stond het op een kleine procent verlies. Volgens Reuters startte ook de FBI een onderzoek.

'Grotere ramp vermeden'

Volgens De Ceukelaire hadden de gevolgen van de Twitter-hack veel erger kunnen zijn. Hij vindt dat de hackers amateuristisch te werk zijn gegaan, waardoor de schade beperkt bleef.

'Ten eerste waren de tweets totaal ongeloofwaardig. Zo'n valse oproep om bitcoins te storten roept bij veel mensen vragen op. Veel erger zou geweest zijn als de hackers wél aannemelijke boodschappen zouden verspreid hebben, of privéberichten gelezen en gedeeld zouden hebben.'