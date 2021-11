Onkraakbare Belgische cryptoportefeuille verkocht in 85 landen

De Leuvense beveiligingsspecialist NGRAVE start met de verdeling van zijn niet te kraken cryptowallet in 85 landen.

Wie naar de website van NGRAVE surft, krijgt de boodschap 'sold out'. Met de cryptoportefeuille ZERO heeft de Belgische beveiligingsspecialist van Ruben Merre, Edouard Vanham en Xavier Hendrickx de veiligste wallet ter wereld in de markt. Het is de enige met een EAL7-certificaat, het hoogste niveau van beveiliging. En die valt blijkbaar in de smaak. 'Mensen kunnen zich inschrijven voor de volgende lading', zegt CEO Ruben Merre.

Lees Meer Onkraakbare cryptoportemonnee zoekt eerste kopers

Hoeveel ZERO-toestellen ter waarde van 398 euro verkocht zijn, wil Merre liever niet kwijt. Het voordeel van de ZERO tegenover andere wallets is dat die van NGRAVE altijd offline blijft. De touchscreen portemonnee, die er wat uitziet als een smartphone, functioneert zonder USB, wifi, bluetooth of NFC-technologie om cryptomunten te raadplegen of verhandelen.

Voor hackers is het zo goed als onmogelijk cryptomunten te stelen. Geen overbodig luxe als je weet dat in het derde kwartaal van 2021 voor ruim 1 miljard dollar aan cryptomunten gestolen werd.

Roestvrij staal

85 procent van de klanten van NGRAVE bestelt een pakket voor 498 euro en krijgt daar GRAPHENE bij, een back-oplossing van roestvrij staal. Wie altijd aan zijn cryptomunten wil kunnen, heeft een private key nodig. Die noteren cryptobezitters meestal op een blad papier, dat ze bewaren onder hun kussen of in een kluis. GRAPHENE vervangt dat stukje papier zodat gebruikers nooit meer hun sleutels verliezen.

GRAPHENE is een ingenieuze cryptografische puzzel die uit twee unieke delen bestaat, zodat iemand die er een van vindt niet meteen met je cryptomunten kan gaan lopen. 'Het is kwestie beide delen op een andere plaats te bewaren', zegt Merre. De hele productie, van portemonnee tot de roestvrije stalen back-up oplossing, gebeurt in België.