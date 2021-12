OnlyFans-oprichter trekt zich terug

Tim Stokely, de oprichter en CEO van de vooral aan online sekswerk gelieerde website OnlyFans, geeft de teugels door aan zijn chef marketing Ami Gan. Het is een gepast einde voor wat een turbulent jaar was voor het bedrijf.

Stokely (38) stond in 2016 aan de basis van OnlyFans, dat hij oprichtte met 10.000 pond financiering van zijn vader, een gepensioneerde zakenbankier. Hoewel eerdere erotisch getinte websites niet van de grond geraakten, gebeurde dat met OnlyFans wel, mede dankzij de pandemie.

Die maakte veel sekswerkers technisch werkloos, waarna ze in drommen hun weg naar de website vonden. Daar konden ze alsnog een inkomen bijeensprokkelen, door gewaagde foto's en video's te verkopen aan gewillige fans. Dat werkte zo goed dat OnlyFans in een mum van tijd uitgroeide tot een van de waardevolste start-ups van het Verenigd Koninkrijk.

Porno-imago

Maar het porno-imago van OnlyFans zat het bedrijf ook in de weg. Eerder dit jaar lekte uit dat het maar wat graag extra kapitaal zou aantrekken, maar dat het investeerders maar moeilijk verleid kreeg. Daarom probeerde Stokely de erotische content van zijn platform te bannen. De CEO kwam snel op die beslissing terug, nadat hij een storm van protest over zich heen had gekregen.

Of die faux pas mee aan de basis van zijn ontslag nu ligt, is niet duidelijk. Maar met de marketingchef Ami Gan komt in elk geval een vrouw aan het hoofd die ervaring heeft met meer mainstream merken en hoe die te verkopen. Aan haar om alle belangen beter te balanceren.