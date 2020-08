Ook Oracle snuffelt aan TikTok

De softwaregigant Oracle zou de Amerikaanse, Canadese en Australische activiteiten van de hyperpopulaire videoapp willen kopen. Eerder meldden Microsoft en Twitter zich al voor de tienerhype.

TikTok, de vooral bij tieners razend populaire app om korte filmpjes mee wereldkundig te maken, is het voorwerp van potje touwtjetrek op verschillende niveaus. De applicatie, die is ontwikkeld door het Chinese bedrijf ByteDance, kwam recentelijk in het vizier van de Amerikaanse president Donald Trump. Die beschuldigt het bedrijf ervan massaal gegevens van Amerikaanse burgers te ontvreemden.

Trump besloot daarop TikTok midden november te verbieden in de VS, tenzij de app tegen dan in Amerikaanse handen is. Dat betekende de aftrap van een overnamestrijd voor de tienerhype. Eerder raakte al bekend dat zowel Microsoft als Twitter interesse toonde voor TikTok.

Bij dat rijtje sluit nu ook het softwareconcern Oracle van miljardair Larry Ellison aan. Oracle zou net als Microsoft en Twitter snuffelen aan de Amerikaanse, Canadese en Australische activiteiten. Die zouden iets tussen 20 en 50 miljard dollar moeten opbrengen voor ByteDance.

Oracle heeft volgens bronnen van het persagentschap Bloomberg al andere partijen benaderd, waaronder de investeerder Sequoia Capital, om samen te werken aan een overnamevoorstel.