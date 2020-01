Oostende wordt mekka van waterdrone-industrie

De Primula is een van de vijf mijnenjagers van de Belgische marine. België, wereldexpert in maritieme mijnenbestrijding, heeft er zes nieuwe besteld.

Het Franse ECA bouwt een dronefabriek voor de Belgische mijnenjagers in Oostende. 'De waterdronetechnologie die we hier gaan ontwikkelen is uniek in de wereld'.

Het Franse Naval & Robotics - een consortium van militaire scheepsbouwer Naval en dronespecialist ECA-Robotics - sleepte begin vorig jaar het contract in de wacht voor de bouw van twaalf mijnenjagers voor de Belgische en Nederlandse marine, zes voor elk land. Een deal van 2,2 miljard euro. Drie vierde van dat bedrag gaat naar de bouw van mijnenjagers, een vierde naar de ontwikkeling van een nieuwe generatie drones voor die mijnenjagers.

Naval gaat de bouw van de mechanische onderdelen voor de mijnenjagers uitbesteden aan het Zeebrugse Flanders Ship Repair. ECA beloofde België het meest innovatieve onderdeel van het contract - de nieuwe dronetechnologie en de bouw van een dronefabriek. In het contract werd aanvankelijk Zeebrugge vermeld. Het werd uiteindelijk Oostende. Om allerlei redenen.

'In Oostende kregen we een grote site, dicht hij het water', zegt Steven Luys van ECA Robotics Belgium. 'Ideaal om onze nieuwe technologie te testen. Oostende huisvest ook een cluster van bedrijven die met dronetechnologie bezig zijn. Ook de Belgisch-Nederlandse mijnbestrijdingsschool Eguermin is er. We zijn blij dat we daar ons karretje kunnen aanhaken.'

'Voor onze dronefabriek in Oostende zoeken we een 70-tal werknemers' Steven Luys Ceo ECA Robotics Belgium

De dronefabriek aan het Zwaaidok op de voormalige Beliard-site wordt 5.000 m2 groot en vergt een investering van 'enkele miljoenen euro'. De eerste mijnenjagerdrones moeten in 2022 'van de band lopen'. Luys gaat nu op zoek naar meer dan zeventig werknemers. 'We zoeken vooral technici. Die zullen makkelijker te vinden zijn in Oostende dan in Zeebrugge. Om de 'communautaire kerk' in het midden te houden, richt ECA In Henegouwen een onderzoekscentrum op. Daarvoor worden een twintigtal softwarespecialisten gezocht.

Onderwaterdrones

ECA gaat in Oostende de volgende tien jaar een honderdtal onderwaterdrones assembleren voor de twaalf nieuwe mijnenjagers. De langste zijn 6 meter. In de nieuwe fabriek worden ook een 20-tal onbemande vaartuigen van 12 meter lang geassembleerd die op de mijnenjagers worden getakeld en van waaruit onderwaterdrones worden uitgestuurd.

Onderwaterdrones voor het opsporen van mijnen

Luys: 'België wordt voor het Franse ECA de hoofdhub voor ontmijning via onderwaterdrones'. 'Wat we in België gaan ontwikkelen is uniek in de wereld', zegt Luys. 'We zijn nu al in gesprek met andere marines om onze technologie te verkopen. De interesse is groot'.

Het unieke aan de nieuwe technologie, aldus Luys, is dat nieuwe mijnenjagers niet meer zelf in mijnveldengebied zullen opereren, maar vanop afstand onbemande vaartuigen uitsturen met drie soorten onderwaterdrones aan boord. Een met een sonar om mijnen op te sporen, een met gespecialiseerde camera's om te detecteren welke soort mijn het is, en een om de mijn onschadelijk te maken. 'Het idee voor die zelfvarende onderwatertechnologie komt uit de koker van de Belgische marine die een wereldreputatie heeft op vlak van mijnenbestrijding'.