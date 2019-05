Oostenrijkse activist nieuwe voorzitter van Agfa-Gevaert

Klaus Röhrig (41) is de opvolger van Julien De Wilde (75), die afgelopen week na tien jaar afscheid nam van de beeldvormingsgroep.

De raad van bestuur van Afga heeft dinsdag na de algemene vergadering een nieuwe voorzitter gekozen.

Schermvullende weergave Klaus Röhrig, de nieuwe voorzitter van Agfa-Gevaert. ©rv

Het is de 41-jarige Oostenrijker Klaus Röhrig van Active Ownership Capital (AOC), de aandeelhoudersactivist die in sneltempo een belang van 13,4 procent verwierf en zo Agfa's grootste aandeelhouder werd.

Röhrig richtte AOC in 2015 mee op. Daarvoor werkte de econoom van 2000 tot 2006 bij de zakenbank Credit Suisse First Boston in Londen, en van 2006 tot 2012 bij Elliott Associates van Paul Singer. Singer is een van de beruchtste activisten ter wereld. Hij kreeg na jaren strijd Argentinië op de knieën en deed AB InBev 2 miljard extra ophoesten voor concurrent SABMiller.

'Ik ben verheugd om mijn traject bij Agfa-Gevaert voort te zetten', zegt de kersverse voorzitter, die een halfjaar geleden een zitje in de raad van bestuur opeiste. 'Het bedrijf heeft nog altijd uitdagingen voor de boeg en ik kijk ernaar uit ze samen met het hele team aan te pakken', zegt de kersverse voorzitter.

Eind vorig jaar verklaarde Röhrig een groot respect te hebben voor de geschiedenis van Agfa en de transformatie van de voorbije jaren. 'Als een referentieaandeelhouder geloven we in het waardepotentieel op de lange termijn.'

'Geen schrik'

Het is uitkijken naar de relatie tussen de voorzitter en CEO Christian Reinaudo. Bij de Duitse producent van generische geneesmiddelen Stada, waar AOC drie jaar geleden 7 procent van de aandelen kocht, zorgden Röhrig en zijn partner Florian Schuhbauer ervoor dat CEO Hartmut Retzlaff uit het zadel werd gelicht. Daarmee werd de weg vrijgemaakt voor een overname, een jaar later, door de private-equityspelers Bain Capital en Cinven. Het resultaat voor de beleggers was een beurskoers die in enkele maanden tijd ruim verdriedubbelde.

In een interview in de weekendkrant zegt Reinaudo geen schrik te hebben voor zijn positie. 'We zitten op dezelfde lijn.'

Dat geldt volgens de Franse topman ook voor de verkoop van Healthcare IT, die Agfa afgelopen week bekendmaakte. De verkoop gebeurt in de tweede jaarhelft. Ondertussen moet de raad van bestuur beslissen wat met de opbrengst zal gebeuren. Hoeveel gaat naar de aandeelhouders en de pensioenfondsen, en hoeveel wordt in de resterende activiteiten geïnvesteerd?

Reinaudo: 'Röhrig en AOC beseffen dat we waarde kunnen creëren door te investeren en business te herontwikkelen.'

Family offices

Röhrig en Schuhbauer halen hun investeringsgeld bij de 'family offices' van enkele vermogende, maar onbekende Europese ondernemersfamilies. Hun invloed laten ze gelden door zichzelf of een van hun vertrouwelingen in de raad van bestuur te laten verkiezen.