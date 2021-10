Op de knieën gedwongen miljardair Jack Ma duikt weer op in het openbaar

Bijna een jaar na zijn omstreden speech over de Chinese overheid is Jack Ma terug. Nu de oprichter van de e-commercereus Alibaba weer in het openbaar verschijnt, vermoeden beleggers dat de ergste aanvallen op de Chinese industrie achter de rug zijn.

De eerste publieke verschijning van Alibaba-voorzitter Jack Ma (55) situeert zich in Spanje. Volgens de krant South China Morning Post, die tot zijn imperium behoort, is Ma gezien in Spanje. Behalve een reeks zakelijke afspraken en een excursie naar de plaatselijke landbouw neemt hij er ook de tijd om te verpozen op zijn luxejacht.

Op zich niets speciaals, ware het niet dat Ma bijna een jaar geleden spoorloos verdween. Op 24 oktober 2020 gaf de flamboyante zakenman een veelbesproken speech, waarin hij uithaalde naar de Chinese regulatoren en de staatsbanken, die hij vergeleek met pandjeshuizen. Al snel werd duidelijk dat hij zich de toorn van president Xi Jinping op de hals had gehaald, want Peking annuleerde in extremis de beursintroductie van Ma's Ant Group. Het bleek de voorbode van een offensief waarbij China zijn volledige industrie de duimschroeven aandraait.

Sindsdien gonsde het van de geruchten over de 'vermiste' Ma, die ook verstek had gegeven voor een talentenjacht voor ondernemers die hij zelf had uitgevonden. Niet dat Ma geen enkel teken van leven meer gaf. Alibaba schoot begin dit jaar bijna 9 procent hoger op de beurs van Hongkong toen de miljardair te zien was in een videoboodschap voor Chinese leerkrachten. Daarin hield hij alleen een promopraatje voor zijn liefdadigheidswerk.