Op zoek naar de hype achter de game ‘Fortnite'

De game ‘Fortnite’ heeft in geen tijd de wereld veroverd en een miljardenindustrie onder druk gezet. We lieten ons op het virtuele eiland droppen om uit te zoeken waar de hype om draait. Flippin’ sexy in een rozig vampierenpak van 15 euro. PLAY.

Toen de Japanse regisseur Kinji Fukasaku in 2000 de dystopische horrorthriller ‘Battle Royale’ in de zalen bracht, had hij snel door dat hij iets speciaals had gemaakt. De film, waarin een klas Japanse tieners op een eiland wordt gedropt om er op leven en dood te vechten tot er één overblijft, werd door Japanse politici meteen gebrandmerkt als ‘walgelijk’, ‘smakeloos’. Hij werd zelfs in verband gebracht met jeugdcriminaliteit. Het hielp de film uitgroeien tot een wereldwijde culthit.

Redacteur Ben speelt Fortnite: 'Ik ben gewoon een sukkel in dit spel'

Wat Fukasaku toen niet kon weten, is dat ‘Battle Royale’ bijna twintig jaar later model zou staan voor een lucratieve entertainmenthype. In de videogame ‘Fortnite: Battle Royale’ worden 100 spelers vanuit een vliegende bus op een eiland uitgestort om er te strijden tot er eentje overblijft. Het komt erop aan elkaar creatief het hoekje om te helpen, en ondertussen jezelf te beschermen door ingenieuze constructies te bouwen. Een klassieke ‘shooter’ gecombineerd met elementen van de bouwgame ‘Minecraft’, zeg maar.

Sinds de lancering eind 2017 rolde het concept als een vloedgolf over de wereld. Intussen zijn meer dan 200 miljoen gamers, vooral pubers, wild van ‘Fortnite’. De game is zo belachelijk populair dat de hele entertainmentindustrie eronder kreunt.

De voorbije maanden volgden grote gamingstudio’s als Activision, EA en Take Two elkaar snel op met de winstwaarschuwingen. Ze gaven stuk voor stuk dezelfde verklaring: de dominantie van ‘Fortnite’. Blockbustertitels als ‘Red Dead Redemption 2’, ‘Call of Duty’ en de voetbalfranchise ‘FIFA’ blijven meer op het schap liggen omdat dat ene spel met alle aandacht gaat lopen. Ondertussen werkt iedereen aan een eigen Battle Royale-spel, in de hoop een graantje mee te pikken. Dat ‘Apex Legends’, de ‘Fortnite’-kloon van EA, eerder deze maand een vliegende start nam, vuurde het aandeel deze week in twee dagen 20 procent hoger.

Zelfs buiten de gamingwereld kijken ze met argusogen naar het fenomeen. Reed Hastings, de CEO van Netflix, schreef vorige maand in een brief aan de aandeelhouders dat hij ‘meer wakker ligt van ‘Fortnite’ dan van HBO’, nochtans al jaren dé aartsrivaal van de streamingdienst.

Schermvullende weergave ©Siska Vandecasteele

Verwarde moordpoging

Het fenomeen dat als een storm door een industrie met 120 miljard dollar (106,4 miljard euro) jaaromzet - meer dan de film- en de muziekwereld samen - raast, dat smeekt om een inzichtelijk stuk in uw krant. Eén probleem: op de redactie lopen wel mensen rond die ‘Fortnite’ kennen van hun tienerkinderen - ‘Ik word stilaan zot van dat geschiet’ - maar niemand heeft het spel al gespeeld. En dus moet iemand zich opofferen om zich in de strijd te gooien.

Ik meld me bij ons IT-departement met de vraag of ik een week kan gamen op de werkvloer. Ze geven me een computer mee waarop ik zonder veel moeite ‘Fortnite’ kan downloaden. Gratis. Het is een van de redenen waarom het spel zich zo snel kon verspreiden: of het nu op pc, smartphone, PlayStation of Xbox is, iedereen kan ermee aan de slag zonder 1 euro te moeten betalen. Ik maak een profiel aan, met als strijdersnaam aTouchofPink, een eerbetoon aan de kleur waarin De Tijd zich al tien jaar hult. Omdat op het eerste gezicht geen instructies te vinden zijn, klik ik op de uitnodigende, groene knop ‘PLAY’. Hoe moeilijk kan het zijn, als kinderen er in bosjes voor vallen?

Schermvullende weergave ©Siska Vandecasteele

Een tikkeltje naïef, blijkt al snel als ik me samen met 99 online tegenspelers dapper uit de vliegende ‘battle bus’ werp. Op het ‘Fortnite’-eiland verken ik houterig de boel en weet ik enkele wapens te sprokkelen. Ik slaag erin de storm voor te blijven die de spelers samendrijft naarmate het spel vordert. Ik waag me zelfs aan een achtervolging van een tegenspeler die ik op de kaart zie verschijnen. Maar als ik de aanval inzet, lijkt die vooral verward door mijn moordpoging. In plaats van terug te vechten vlucht hij. Terwijl ik uit alle macht alsnog mijn eerste ‘kill’ probeer te halen legt een andere speler me om. Het zal nog minuten duren voor ik doorheb dat ik per ongeluk in teammodus aan het spelen was, en ik verwoed mijn eigen ploegmaat uit de weg probeerde te ruimen.

Ik probeer opnieuw. In games twee en drie zing ik het respectievelijk 30 en 20 seconden uit. Mijn pril enthousiasme taant. Ik besef dat ik beter wat hulp inroep om inzicht te krijgen in de game. En dus trek ik naar Pieter Verheye, de ‘Fortnite’-specialist van Kayzr. De Gentse gamingstart-up organiseert e-sportcompetities en -evenementen, waarin gamers elkaar bekampen in populaire spelletjes.

Hoewel ‘Fortnite’ als game niet erg geschikt is om er een onderlinge competitie mee te organiseren - er spelen in principe 100 willekeurige gamers tegen elkaar - heeft Kayzr een manier gevonden om er toch mee aan de slag te gaan. In de teammodus kan je ervoor kiezen met twee of vier mensen een duo of een squad te vormen om in hetzelfde spel te belanden. In de tornooien van Kayzr wordt de missie vervolgens licht aangepast: in plaats van met je ploeg als laatste over te blijven, wordt het zaak om het langst van het groepje te overleven.

‘Als e-sport is dat niet ideaal’, zegt Verheye. ‘Maar ‘Fortnite’ is overal. Het is te populair om te negeren. Als we een online ‘Fortnite’-tornooi organiseren, komt daar gemiddeld 300 tot 400 man op af. Veel meer dan bij eender welke andere game.’

Schermvullende weergave aTouchofPink, ons personage op het 'Fortnite'-eiland. ©rv

Tijd voor tips en tricks. In een zaaltje waar een groot tv-scherm is aangesloten op een PlayStation 4 installeren we ons in een ergonomische gamingstoel. We trekken het spel in gang. De tocht is moeilijk, zoals ik intussen weet. Maar de gids is ervaren. Verheye heeft al meer dan 3.000 spelletjes ‘Fortnite’ gespeeld, en net geen 4.000 ‘kills’ op zijn conto. ‘Toch ben ik maar een middelmatige speler’, zegt hij. ‘Als je me in de krant een expert noemt, zullen de echt goede spelers daar smakelijk om lachen.’

Verheye legt me de controls uit en probeert me tactisch bij te spijkeren. Waar land je het best als beginneling? Hoe organiseer je je wapens? Waar op de kaart maak je kans om schatten aan te treffen? Hoe bouw je die ingewikkelde constructies? Mijn mentor slaagt erin me in een afgelegen gebied van de kaart even in leven te houden. Maar als ik plots in de storm beland, blijk ik te traag om mezelf te redden. Bij mijn volgende poging word ik koudweg afgemaakt zodra ik een andere speler tegen het lijf loop.

Als ik Verheye even later zelf een game zie spelen, besef ik dat mijn situatie redelijk hopeloos is. ‘Als je een maand of twee intensief gamet, zal je wel meekunnen’, zegt hij opbeurend.

Onversneden fun

Door de game te spelen hoopte ik de hype makkelijker te kunnen verklaren. Maar mijn eerste ‘Fortnite’-ervaringen roepen vooral meer vragen op.

Het is niet de eerste keer dat een game zo populair wordt dat hij de mainstream binnenwaait. Maar tot nog toe ging het steevast om hypereenvoudige games die werkelijk iedereen kon spelen, genre ‘Angry Birds’ en ‘Candy Crush’. Hersenen af, game aan, enkele minuten ontspannen tussen twee afspraken door.

Die vlieger gaat niet op voor ‘Fortnite’. Wil je iets voorstellen in de ‘Battle Royale’, dan moet je je aandacht erbij houden. In het spel is het niet alleen uitkijken voor ‘killers’, je moet ook razendsnel constructies kunnen bouwen om je te beschermen of moeilijk te bereiken schatten te schaken. Wie echt goed wil worden, moet alertheid, snelheid, behendigheid, tactiek en een strategisch inzicht combineren.

Schermvullende weergave ©Siska Vandecasteele

Hoe kon zo’n puur ‘gamers’ game’ toch zo populair worden? Dat ligt aan een combinatie van factoren. Eén daarvan is technisch: het spel is gratis te spelen op een waaier aan platformen. Niet iedereen heeft thuis een PlayStation 4 staan, maar in elk gezin is wel een pc of smartphone beschikbaar. En wie mobiel speelt, kan evengoed tegen iemand spelen die op een Xbox gamet. ‘Cross-play’ heet dat in het jargon. Zo kon ‘Fortnite’ zijn net breed uitzetten.

Maar je kan vissen wat je wil, zonder goed aas vang je weinig. En het aas is: onversneden fun. ‘Fortnite’-maker Epic Games heeft het ‘Battle Royale’-genre niet uitgevonden. Eerder was er ook al ‘PlayerUnknown’s BattleGrounds’ (PUBG). Maar ‘Fortnite’ voegde een extra dosis humor en plezier toe. De personages zien er grappig en cartoonesk uit, er komt geen bloed aan te pas, je kan ze gekke dansjes laten doen.

‘Dat zorgt ervoor dat ‘Fortnite’ een breed publiek aanspreekt’, zegt Verheye. Dat enkele grote sterren, onder wie de Canadese rapper Drake of een rist bekende voetballers bovendien fans bleken en zelfs de dansjes uit het spel begonnen te kopiëren, gaf de marketing een extra duw.

Maar waar Epic Games misschien nog wel het meest in is geslaagd, is die brede basis telkens te laten terugkeren, door met de regelmaat van de klok nieuwe elementen te introduceren. Vorig najaar stond er plots een raket op het ‘Fortnite’-eiland, met een aftellende klok ernaast. De gamers leefden met miljoenen toe naar de lancering, en daagden in drommen op toen het eenmaal zover was.

En vorige week kreeg ‘Fortnite’ 10 miljoen mensen op hetzelfde moment aan het gamen door een optreden van de Amerikaanse popartiest Marshmello te organiseren. Even gingen de wapens aan de kant en werd er gedanst op het virtuele eiland. Zo slaagt Epic erin zijn game ook offline te laten leven. Kinderen praten op de speelplaats over niets anders meer, klagen leerkrachten wereldwijd.

Dat ‘Fortnite’ zo’n sociaal gebeuren werd, maakte van het spel een cashmachine. Epic haalde er vorig jaar naar schatting 1,4 miljard euro omzet mee. Niet slecht voor een gratis game. Hoe dat geld wordt verdiend, is misschien nog het gekste aan de hype. Het komt puur uit de verkoop van prullaria. In de ‘Fortnite’-shop kan je met V-bucks - de munteenheid van de virtuele wereld - een nieuw uiterlijk kopen voor je figuur (een ‘skin’) en blitse nieuwe dansjes (‘emotes’). Of je kan het pikhouweel waar je standaard mee op het eiland wordt gedropt een andere vorm geven.

Niets van dat alles geeft je ook maar het minste voordeel in de game. Het gaat om cosmetica. En toch gaat de verkoop hard. Net zoals een nieuw paar Nikes je sociale status op het speelplein verhoogt, kan je met een zeldzame skin of coole emote uitpakken bij je vrienden. ‘Met spelers die met de standaardoutfit afkomen, wordt wel wat gelachen’, zegt ook Verheye, nochtans al een twintiger.

Zwoele ligpose

Ik bezwijk onder de sociale druk. Op mijn pc duik ik met aTouchofPink de online winkel in. Mijn oog valt op een soort vampier, gehuld in een cape met een rozige binnenkant. Prijs: 1.500 V-bucks (zo’n 15 euro). Dat hij nog maar enkele uren te koop is voor hij verdwijnt, verhoogt mijn gevoel van waarde. Nog een dansje erbij? Voor 300 V-bucks koop ik de Flippin’ Sexy-emote, een salto die eindigt in een zwoele ligpose. Samen geef ik een kleine 20 euro uit aan mijn online ego, goed voor de meest nutteloze onkostennota ooit binnengebracht op de krant.

Met opgeblonken ego en hernieuwde moed stap ik opnieuw de ‘battle bus’ op. Om gewoon weer spel na spel koud te worden afgemaakt. Eén enkele keer geraak ik tot bij de laatste vijf overlevenden, omdat ik zwervend door het bos toevallig een hele tijd niemand tegenkom. Een collega die over mijn schouder meekijkt, noemt me een laffe hond. Even later word ik afgeknald door een roze teddybeer.

Maar hoe slecht ik ook ben, na drie dagen gamen begin ik de aantrekkingskracht te vatten. ‘Fortnite’ is geestig, spannend en elke keer anders. Ik heb evenveel begrip voor de pubers die er als een blok voor vallen als voor de ouders die met lede ogen aanzien hoe de vrije tijd en het zakgeld van hun kroost eraan opgaat.