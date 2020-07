Opnieuw brand bij Umicore in Hoboken

Bij het materiaaltechnologiebedrijf Umicore in Hoboken heeft zaterdag een korte brand gewoed. Dat zegt de Antwerpse brandweer. De brand bleef beperkt en was snel onder controle, maar omwonenden kregen toch de raad om ramen en deuren gesloten te houden.

Umicore kwam deze week nog negatief in het nieuws toen bleek dat een aantal kinderen die in de wijken rond de site in Hoboken wonen te hoge loodwaarden vertonen. De loodwaarden van omwonenden worden regelmatig gecontroleerd om na te gaan of de loodraffinaderij van Umicore niet voor negatieve medische gevolgen zorgt. Een brand in de raffinaderij begin maart wordt als een van de mogelijke factoren gezien die tot de verhoogde loodwaarden bijdroegen. Ook eind april brak er nog brand uit op de site.