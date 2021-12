'Opnieuw deuk voor fragiele vertrouwen in Barco'

Hogere prijzen voor componenten, transport en logistiek bezorgen Barco meer dan rode kaken en een stevige tik op de beurs. 'Dat soort misrekeningen doet denken aan het oude Barco.'

'Geen typisch kerstgeschenk', noemde Kris Kippers, een analist van het beurshuis Degroof Petercam, de winstwaarschuwing die Barco dinsdagavond heeft uitgestuurd. Het Kortrijks technologiebedrijf liet weten dat de brutobedrijfswinst (ebitda) zou stranden tussen 56 en 60 miljoen euro. Een pak minder dan de ongeveer 70 miljoen euro die analisten hadden voorspeld. De prognose van de omzetgroei van om en bij 5 procent blijft wel overeind.

De essentie Het technologiebedrijf Barco stuurde dinsdagavond een winstwaarschuwing uit.

Analisten begrijpen niet dat Barco de hogere kosten niet beter heeft kunnen inschatten.

Ze noemen dat een atypisch kerstgeschenk en een valse start voor de nieuwe top van het bedrijf.

In een erg summiere verklaring verwees Barco naar de onderbrekingen van de aanvoerketens die tot hogere prijzen voor componenten leiden en tot hogere transport- en logistieke kosten. De hogere kosten hebben een impact op alle divisies van het technologiebedrijf, de Healthcare-afdeling zou het zwaarst getroffen worden. Het bedrijf voerde prijsverhogingen in alle regio's door om de brutowinstmarge in de eerste helft van 2022 te ondersteunen. Het aandeel verloor woensdag net geen 8 procent.

Honger

Verschillende analisten vragen zich af hoe het mogelijk is dat Barco die hogere kosten bij de vorige kwartaalresultaten niet heeft ingecalculeerd. De grondstoftekorten en moeilijkheden in de toeleveringsketen zijn niet uniek voor het bedrijf uit Kortrijk. Wat is er precies veranderd in vergelijking met enkele weken geleden? De analisten blijven op hun honger zitten.

Er is een reden waarom het Barco-aandeel een van de weinige is dat veel lager noteert dan voor het begin van de coronapandemie. Kris Kippers Analist Degroof Petercam

'Dit onverwachte winstalarm is opnieuw een deuk in het al fragiele vertrouwen in Barco', zegt Kippers. 'En zoals we allemaal weten: vertrouwen vertrekt te paard en komt te voet terug.' Kippers verwijst naar het hobbelig parcours dat het bedrijf sinds de uitbraak van de coronapandemie heeft afgelegd. 'Bij het begin van de pandemie heeft men de impact ervan onderschat. Na een verrassend goed gevuld orderboek dacht men dit voorjaar dat het bedrijf de coronacrisis had doorstaan. En nu krijgen we dit atypisch kerstgeschenk aangeboden', zegt Kippers. 'Er is een reden waarom het Barco-aandeel een van de weinige is dat veel lager staat dan voor de uitbraak van de coronapandemie.'

Barco 2.0

Opvallend is de druk op de marge en niet op de omzet. 'Er moet op heel korte termijn iets snel en goed fout gelopen zijn in de kostencomponent', zegt Tom Simonts van KBC. 'Omzet draaien door in de marges te snijden kan geen verklaring zijn.' Simonts kan zich ook niet voorstellen dat het bedrijf componenten duur zou inkopen om zijn omzet te verdedigen. 'Het is niet dat de producten van Barco even inwisselbaar zijn als een bus melk in de supermarkt. Bovendien zijn de grondstoffenprijzen voor Barco niet zo volatiel als bijvoorbeeld gas.'

De producten van Barco zijn niet even inwisselbaar als een bus melk in de supermarkt. Tom Simonts Analist KBC

De analist van KBC kan zich niet van de indruk ontdoen dat Barco 2.0, dat het nieuwe topduo Charles Beauduin en An Steegen wil uitrollen, erg doet denken aan het Barco van enkele jaren geleden. 'Barco liet zich voor de komst van het goudhaantje Clickshare ook nooit makkelijk verklaren in cijfers', zegt Simonts. 'Er was altijd wel iets dat roet in het eten gooide.'

Nochtans deed het bedrijf erg zijn best om te tonen dat het een nieuwe weg was ingeslagen. Beauduin en Steegen maakten meteen komaf met een te log geachte matrixstructuur, meer geschikt voor een multinational dan bij de wat uit de kluiten gewassen kmo die Barco is. Dat maakte plaats voor een simpeler organisatie met minder concurrerende beslissingscentra en kortere lijnen. Barco wil zo sneller inspelen op vragen en behoeften van de markt. Of dit winstalarm meteen een smet is op het blazoen van het nieuwe duo? 'Dat zou ik niet zeggen', zegt Simonts. 'Zelfs een goede langetermijnstrategie kent al eens een valse start.'

Lees meer portret An Steegen, de wervelwind die Barco nieuw leven moet inblazen

Clickshare

Al zijn er ook een paar lichtpunten. De omzetgroei voor 2021 blijft overeind, wat toekomstige vraag impliceert. Barco ziet tekenen van herstel, onder andere in de Entertainment-divisie. Mensen lijken weer volop naar de film te gaan in de cinema. Daarnaast lijkt het goudhaantje Clickshare stilaan te herstellen. Maar belangrijke afzetmarkten als Duitsland en de VS zijn door strenge coronaregels niet meer echt van de grond gekomen. Dat is een reden voor ongerustheid.

'Ik maak me geen zorgen over de Healthcare- en de Entertainment-divisie', zegt Kippers. 'Gezondheidszorg is nooit belangrijker geweest en zodra het kan zoeken mensen opnieuw ontspanning op.' Maar geldt dat herstel ook voor Clickshare? 'Hoe langer en hoe meer we thuiswerken, hoe moeilijker het is om die gewoonte terug te draaien', zegt Kippers. 'Dat kan op termijn een impact hebben op de bestellingen van de presentatietool.' In het voorbije derde kwartaal noteerde Barco nog een opmerkelijke groei voor Clickshare.