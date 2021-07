Oprichter Jeff Bezos vertrekt bij Amazon op precair moment

Als Jeff Bezos volgende week afzwaait als CEO van zijn Amazon en zich in het veilige pluche van de voorzittersstoel nestelt, is het aan zijn opvolger Andy Jassy om het bedrijf te verdedigen tegen de vele aantijgingen van machtsmisbruik. Met de jonge antitechkruisvaarster Lina Khan heeft hij een te duchten tegenstander.

Juli wordt een bijzondere maand in het leven van de rijkste man ter wereld. Maandag is de laatste werkdag van Jeff Bezos als CEO van Amazon, het bedrijf dat hij 27 jaar geleden met 250.000 dollar van zijn ouders oprichtte als internetboekenwinkel en dat sindsdien is uitgegroeid tot een van de grootste, machtigste en wijdst vertakte ondernemingen ter wereld. Hij kondigde zijn afscheid als dagelijks leider van de 1,3 miljoen ‘Amazonians’ begin dit jaar aan, maar koos 5 juli als datum om door te schuiven naar de stoel van voorzitter, omdat dat de verjaardag is van de oprichting in 1994.

Op 20 juli, amper twee weken later, vliegt Bezos naar de ruimte aan boord van New Shepard, een raket van Blue Origin, zijn tweede bedrijf, dat hij compleet financiert met de verkoop van eigen Amazon- aandelen. Het is te zeggen: naar de rand van de ruimte. De raket brengt een capsule met onder meer Bezos en zijn jongere broer Mark tot ongeveer 100 kilometer hoogte, algemeen beschouwd als de afstand waarop de atmosfeer van de aarde ophoudt en de ruimte begint. De trip, de eerste bemande van Blue Origin, duurt hooguit 11 minuten.

Schermvullende weergave Jeff Bezos ©AFP

Een nieuw leven begint dus voor de kaalhoofdige multimiljardair. Maar ver uit beeld zal hij niet verdwijnen, schat Brad Stone, journalist bij Bloomberg News en auteur van twee bestsellers over Amazon en zijn bezieler, waarvan de meest recente - ‘Amazon Unbound: Jeff Bezos and the Invention of a Global Empire’ - eerder dit jaar uitkwam. ‘Een dramatische ommekeer wordt het niet. Hij wil nog altijd betrokken zijn bij de belangrijkste beslissingen. Hij creëert vooral meer tijd voor zichzelf’, zegt Stone aan de telefoon vanuit San Francisco. ‘Hij zal nog wel even de luidste stem bij Amazon blijven.’

Maar het gezicht van het bedrijf wordt voortaan de 53-jarige Andy Jassy, al bij Amazon van toen het nog een start-up was en sindsdien lid van de inner circle rond Bezos. De timing van de machtswissel is meer dan opmerkelijk. Niet alleen omdat Amazon - samen met de andere grote techbedrijven - op de golf van de pandemie heeft gesurft richting nog hogere omzet- en winstcijfers. Maar ook omdat het bedrijf, hoewel geliefd vanwege zijn uitmuntende klantvriendelijkheid, meer dan ooit onder vuur is komen te liggen van zowel de publieke opinie als politici. Politici van links en rechts, in Washington én Brussel.

Ontmantelen

Officieel laat Amazon ons land grotendeels links liggen - wie naar Amazon.be surft, komt bij een autoverzekeringsbedrijf terecht - maar ook hier duiken de kartonnen dozen met het glimlachlogo almaar vaker op bij het oud papier. In de VS en andere delen van de wereld is Amazon zo dominant dat het voor een consument quasi onmogelijk is geworden om er geen gebruiker van te zijn. Zelfs wie weigert er pakjes te bestellen, kan amper om de cloudservers van Amazon Web Services (AWS) heen. Die doen onder meer Netflix, McDonald’s en de CIA draaien. Die dominantie heeft na jaren van aanmodderen en knusse banden met de overheid de toezichthouders in die mate wakker geschud dat de eis om het bedrijf op te splitsen luid klinkt. In de VS zijn vorige maand meerdere wetsvoorstellen ingediend om grote techreuzen als Amazon te ontmantelen. Daarnaast lopen meerdere onderzoeken van mededingingsautoriteiten. Bij ons beschuldigde de Europese Commissie Amazon twee jaar geleden van misbruik, Brussel werkt sindsdien volop aan de zaak.

Het zou kunnen dat Bezos zich realiseert dat Amazon met hem als gezicht geen eerlijke behandeling meer kan krijgen. Brad Stone Journalist bij Bloomberg News en auteur van ‘Amazon Unbound’

Daarom is het op vlak van pr misschien nog niet zo slecht dat Jassy, de architect van de winstmachine AWS, nu in de plaats van Bezos komt als spreekbuis, denkt Stone. ‘Door zijn enorme rijkdom belichaamt Bezos veel van de negatieve gevoelens over ongelijkheid. Hij is een soort wandelende schietschijf geworden. Het zou kunnen dat Bezos zich realiseert dat Amazon met hem als gezicht geen eerlijke behandeling meer kan krijgen. Al denk ik vooral dat hij er zich gewoon niet mee wil bezighouden.’

Amazon neemt wat dat betreft dus een verse start. Jassy, dankzij een fors aandelenpakket van 300 miljoen dollar nochtans ook gefortuneerd, heeft een zachter en empathischer imago. De vraag is of dat indruk maakt op de nieuwe angstgegner van het megabedrijf: de 32-jarige juriste Lina Khan.

Het strafste signaal dat de regering- Biden tot dusver uitzond, een dat duidelijk maakt dat het wel eens menens kan zijn om Amazon aan de ketting te leggen, is de aanstelling twee weken geleden van Khan als voorzitter van de Federal Trade Commission (FTC), de belangrijkste politie- agent van het bedrijfsleven in de VS. De benoeming bombardeerde haar tot leider in de strijd tegen de almacht van Amazon en de techgiganten van de westkust.

Ondanks haar leeftijd is Khan, de dochter van Pakistaanse immigranten, een soort superster in het wereldje van concurrentiebeleid. Ze maakte in 2017 faam als briljante studente aan de Yale Law School toen ze een intussen beruchte paper van 93 pagina’s publiceerde over Amazon. Daarin zet ze haarfijn uiteen waarom het bedrijf eerlijke concurrentie verstoort, en waarom de wetgeving niet meer volstaat in deze digitale tijden waarin een handvol techbedrijven, Amazon op kop, alles naar zich toetrekt.

Schermvullende weergave Lina Khan. ©CNP/AdMedia

Khan maakt Amazon wel degelijk nerveus. Woensdag diende het bedrijf een aanvraag in om Khan te verwijderen uit de lopende concurrentieonderzoeken naar Amazon. Want Khan ‘heeft haar besluit al klaar’, nadat ze haar ‘academische en professionele carrière grotendeels heeft gebouwd op het argument dat Amazon zich schuldig maakt aan het overtreden van de concurrentiewetgeving’. Zelfs grote bedrijven ‘hebben recht op een onpartijdig onderzoek’, besloot Amazon. Stone reageert verbaasd op het onverwachte manoeuvre. ‘Het lijkt me onmogelijk dat Amazon erin zal slagen haar weg te krijgen. Ik neem aan dat Amazon vooral de boel op scherp wou stellen door een publiek statement over haar uit te sturen.’

Modern conglomeraat

Cruciaal in de redenering van Khan is de definitie van wat voor soort bedrijf Amazon is. E-commercereus is een vlag die de lading onvoldoende dekt. Amazon is een modern conglomeraat, maar dan bestaande uit onderdelen die allemaal aan elkaar gelinkt zijn. Khan heeft het daarom over ‘infrastructuur’. Amazon beheert de infrastructuur voor online handel, het heeft een enorm logistiek netwerk dat een fysieke infrastructuur vormt, en het heeft de virtuele infrastructuur van cloudcomputing. ‘Het is zoals een 21ste-eeuwse versie van de oppermachtige spoorwegbedrijven van weleer: als je als ondernemer of consument de markt wil betreden, dan moet je op Amazon rijden’, zei ze in een interview.

Het probleem is dat, om echt in de vleugels van Amazon en co. te kunnen knippen, het beleid volgens Khan niet meer mee is. Sinds enkele decennia stellen de concurrentieregels het welzijn van de consument centraal. Zolang de prijzen die consumenten betalen laag blijven, zijn machtsconcentratie en gebrek aan eerlijke concurrentie geen probleem. Dat klinkt nobel, maar het volstaat niet meer in het digitale tijdperk. Amazon houdt inderdaad prijzen laag, een belangrijke reden waarom mensen er zo massaal, en zeker in tijden van pandemie, hun toevlucht toe nemen. In het geval van Google en Facebook wordt de prijs zelfs gereduceerd tot nul, want hun diensten betalen mensen niet met geld maar met persoonlijke data.

Door op prijzen te focussen kunnen de darlings van Silicon Valley dus de dans ontspringen. Maar Khan wil dat regels over ‘antitrust’ - in het leven geroepen tegen de ‘trusts’ van eind 19de eeuw, monopolie- bedrijven als Standard Oil en US Steel - bijgevijld worden in de strengere geest van die beginperiode. Ze wordt gezien als de leider van de ‘hipster antitrust’-beweging van academische denkers. In hun ogen is niet alleen consumentenwelzijn het allesbepalende criterium. Er is ook de bredere schade die gigabedrijven kunnen aanrichten in de economie door de manier waarop ze de markt structureren en op een oneerlijke manier profiteren van de voor- delen die ze halen uit hun schaal.

Neem Amazon Marketplace. Het bedrijf stelde zijn online verkoopplatform open voor andere ondernemingen die met Amazon de concurrentie kunnen aangaan voor bepaalde producten. Amazon verdient per transactie, wat een grote bijdrage levert aan de omzet. Maar Brad Stone toonde in zijn jongste boek aan dat Amazon die concurrerende verkopers uitrookt door in zoekresultaten eigen producten of producten van bedrijven die de hele Amazon-leveringsketen gebruiken naar boven te halen. Het mechanisme verschaft Amazon inzage in data over wat goed verkoopt en wat niet. Als een concurrent een populair product in huis heeft, gaat Amazon het zelf verdelen onder de prijs, en duwt het die concurrent naar de afgrond.

Khan, en met haar meerdere politici in het Congres, hoopt een einde te maken aan dergelijke praktijken. Ze heeft ook een vriend aan de andere kant van de oceaan, Europees Commissaris Margrethe Vestager, die haar feliciteerde met haar nieuwe job en haar uitnodigde om samen te werken. Er is veel politieke wil, maar de vraag blijft tot welk resultaat de pogingen om de macht van Amazon en Big Tech in te perken kunnen leiden. Een eerste test wordt het onderzoek van Khans FTC naar de overname van de Hollywoodstudio MGM voor ruim 8 miljard dollar, eind mei aangekondigd. Deze week volgde een koude douche toen een rechter geen oor had naar het argument van de FTC dat Facebook een monopolie vormt. Het nieuws duwde de marktwaarde van Facebook boven 1.000 miljard dollar.

Ook voor Amazon zal dat argument volgens Stone heel moeilijk hard te maken zijn. ‘Het is in zoveel markten actief, maar bijna nergens met een marktaandeel dat een monopolie genoemd kan worden. In e-commerce neemt het in de VS 40 à 50 procent voor zijn rekening. Dat is veel, maar nog lang niet op het niveau van Microsoft in de markt voor besturingssys- temen in de jaren 90. En Microsoft is daarvoor op de vingers getikt, maar moest niet opsplitsen. Het zal vooral draaien om de vraag: zullen de wetten zo worden aangepast dat het soort bedrijf dat Amazon is kan aanzien worden als illegaal?’

Eerder schat Stone dat er boetes en verontschuldigingen komen, zoals voor de problemen met Marketplace. ‘Maar een existentiële bedreiging voor het bedrijf? Nee, dat denk ik niet.’ En een kleiner Amazon, behoort dat tot de mogelijkheden? ‘Misschien alleen als het bedrijf zelf goodwill wil creëren door proactief een grote tak af te splitsen en naar de beurs te brengen, zoals de kaskoe AWS, of de streamingdienst Prime Video. Maar die kans blijft klein.’

Winnaars en verliezers

De wind is gekeerd tegen Big Tech. Amazon haalt tegenwoordig vooral het nieuws vanwege de onzalige omstandigheden waarin zijn honderdduizenden personeelsleden in enorme magazijnen tegen 15 dollar per uur dozen moeten verwerken op een haast robotachtige manier, aangestuurd door algoritmes. Symbolisch zijn de onwaardig strenge regels voor plaspauzes en het radicale verzet tegen elke poging van het personeel om zich te groeperen in een vakbond. Het neemt niet weg dat Amazon in volle pandemie een waanzinnige aanwerfspurt trok en wereldwijd een half miljoen mensen inlijfde in het coronajaar 2020. Voor velen is Amazon een ‘employer of last resort’.

Toen Amazon enkele jaren geleden een locatie zocht voor een tweede hoofdkwartier na Seattle, vol goed betaalde ‘white collar’ jobs, gingen steden over heel Amerika plat op de buik door met zo gunstig mogelijke belastingtarieven te zwaaien voor het rijkste bedrijf te wereld. Amazon koos het al heel welvarende Washington DC. Volgens journalist Alec MacGillis, auteur van het boek ‘Fulfillment’, deelt Amazon om al die redenen als geen ander bedrijf het land op in winnaars en verliezers.

De kans lijkt klein dat Jeff Bezos, de man van 200 miljard, een halve seconde aan die maatschappelijke rol van Amazon zal denken als hij op 20 juli, vastgegespt in de Blue Origin-capsule, aftelt naar zijn lancering naar de ruimte. Maar velen op aarde doen dat vast wel. Een petitie die vraagt dat Bezos niet meer terugkeert, telde vrijdag al bijna 150.000 handtekeningen.