Oprichter TikTok-concurrent klaar voor miljardenbeursgang

De Chinese software-ingenieur Su Hua staat klaar voor een miljardenbeursgang met zijn TikTok-concurrent Kuaishou.

De technologiewereld maakt zich op voor een nieuwe spetterende beursgang. Het Chinese techbedrijf Kuaishou wil vrijdag 5 februari bij zijn introductie op de beurs van Hongkong 5,4 miljard dollar (4,4 miljard euro) ophalen. Volgens de Britse zakenkrant Financial Times kan dat bedrag oplopen tot 6,3 miljard dollar (5,2 miljard euro) als de begeleidende banken gebruikmaken van de mogelijkheid extra aandelen uit te geven.

Achter het succes van Kuaishou schuilt een Chinees van bescheiden komaf. Su Hua (39) groeide op in een dorp in de Zuid-Chinese regio Hunan, dat naar verluidt pas in 1998 over degelijke elektriciteit beschikte. Op zijn twaalfde begon Hua software te coderen. Na zijn studies ging hij in 2006 voor Google in China werken, maar de expert in algoritmes voor artificiële intelligentie en machine learning verliet de zoekreus al snel. Hij droomde van zijn eigen start-up.

Hua zag 33 projecten mislukken. Het 34ste was wel raak.

'Snelle hand'

Dat liep niet van een leien dakje. Hua zag 33 projecten mislukken, waarna hij eerst ervaring opdeed bij de Chinese zoekmachine Baidu. In 2013 volgde poging 34 nadat Hua had kennisgemaakt met Cheng Yixiao. Die had twee jaar eerder GIF Kuaishou opgericht, een app om geanimeerde afbeeldingen (GIF's) te creëren. Ze besloten de krachten te bundelen. Met Hua als CEO ontpopte Kuaishou - letterlijk: snelle hand - zich als een van de meest populaire platformen voor videoapps en livestreaming ter wereld.

Kuaishou, in het buitenland Kwai genoemd, was jaren de populairste videoapp onder Chinezen. In het eerste halfjaar van 2020 bereikten de apps en programma's van het bedrijf uit Peking voor het eerst gemiddeld 300 miljoen dagelijkse actieve gebruikers. Maar Kuaishou verloor het marktleiderschap aan zijn aartsvijand Douyin. Dat videoplatform is, net als zijn populaire zusterbedrijf TikTok, in handen van de Chinese reus ByteDance.

4 miljard vermogen Het Amerikaanse tijdschrift Forbes schat zijn vermogen op 4 miljard dollar.

Tencent

In tegenstelling tot Kuaishou, dat grotendeels op de Chinese thuismarkt focust, staat ByteDance sterk in de VS. Onder druk van toenmalig president Donald Trump moest ByteDance de Amerikaanse activiteiten van zijn videoapp TikTok deels afstoten. Wegens de grote spanningen tussen de VS en China besloot Kuaishou ondanks zijn overzeese expansieplannen af te zien van een beursnotering in de VS.