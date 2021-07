Oprichters Collibra en Showpad stappen in marketingstart-up DESelect

De Antwerpse starter DESelect haalt enkele bekende Belgische namen aan boord als aandeelhouder. Het bedrijf maakt software waarmee marketeers makkelijker doelgroepen kunnen aflijnen.

Enkele toppers uit de Belgische start-upscene komen aan boord van DESelect, een twee jaar oud Antwerps bedrijf dat actief is in marketingtechnologie (martech). Het gaat onder meer om ShowPad-oprichter Louis Jonckheere en om niet bij naam genoemde oprichters van het databedrijf Collibra.

DESelect ontwikkelde software waarmee marketeers makkelijk doelgroepen kunnen bepalen en benaderen. De toepassing wordt beschikbaar gemaakt via de AppExchange van het Amerikaanse softwareplatform Salesforce. Dat Amerikaanse bedrijf is vooral bekend als softwareplatform voor verkopers, maar biedt sinds enkele jaren ook marketingtoepassingen aan onder de naam ‘Salesforce Marketing Cloud’.

Oprichters Anthony Lamot en Jonathan Van Driessen leerden elkaar kennen bij de consultant Deloitte. Ze zagen veel marketeers worstelen met het vinden van goede tools om te segmenteren. DESelect speelt daarop in met een tool die niet al te technisch is en geen codeerwerk vereist, en waarbij marketeers de controle over hun data behouden. ‘Een typisch voorbeeld is het maken van gepersonaliseerde campagnes, waarbij je allerlei verschillende databronnen moet combineren’, zegt Lamot.

HelloFresh

De klanten van het bedrijf zijn vooral internationaal, maar komen voor 80 procent uit de Europese tijdzone (EMEA). Onder meer Volvo Cars Europe, HelloFresh, T-Mobile en de Vlerick Business School gebruiken het platform.

De kapitaalronde is eerder symbolisch. Volgens een akte in het Staatsblad gaat het slechts om 112.000 euro. ‘We draaien een goede cashflow en hebben het geld eigenlijk niet nodig, maar we hebben ons kapitaal opengesteld in het kader van de toetreding van enkele investeerders tot onze adviesraad’, aldus Lamot.

Een van die adviseurs-investeerders is Pascal Borremans van het Mechelse ICT-bedrijf 4C, dat vorig jaar werd overgenomen door Wipro. Ook COO Hendrik Isebaert van ShowPad wordt adviseur van het bedrijf.