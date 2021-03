Optimalisatiespecialist N-Side haalt ruim 10 miljoen euro op

N-Side, een specialist uit Louvain-la-Neuve in het optimaliseren van beslissingen met artificiële intelligentie (AI) en data-analyse, heeft ruim 10 miljoen euro opgehaald.

N-Side legt zich toe op het optimaliseren van beslissingen in de farmasector en bij energiebeheer. De historische aandeelhouders van het bedrijf en de financiële partners dragen de investering. De investeerders zijn onder anderen Gaëtan Hannecart (Matexi), François le Hodey (IPM), Jacques van Rijckervorsel (Cofinimmo en Cliniques universitaires Saint-Luc, ex-Solvay) en Jean Stéphenne, de ex-CEO van GSK Vaccines die nu investeert in biotech en voorzitter is van de Duitse ontwikkelaar van het CureVac-vaccin.

De voorzitter en medestichter van N-Side, Philippe Chevalier, die professor is aan de UCL, droeg ook bij tot de kapitaalronde, net zoals de academici Constantin Blome (UCL en de universiteit van Sussex), Yves Crama (HEC Luik) en werknemers van het bedrijf.

20 miljoen euro De omzet van N-Side zal dit jaar zo'n 20 miljoen euro bedragen, ruim 40 procent meer dan vorig jaar.

De financiering is bedoeld voor de internationale expansie, voor de ontwikkeling van producten voor de energie- en farmasector en voor nieuwe klanten. Er wordt geïnvesteerd in marketing en verkoop. Het doel is in vijf jaar te vervijfvoudigen in omvang.

N-Side heeft een vestiging in Cambridge, Massachusetts, waar sinds 2020 een tiental mensen werken. De volgende stap is een aanwezigheid aan de Westkust, waar volgens CEO Jacques Parlongue veel potentieel is in lifesciences.