Optimistisch Apple klopt verwachtingen

De elektronicareus presteerde in het derde kwartaal beter dan verwacht. En is optimistisch voor het lopende kwartaal.

Apple zette in het derde kwartaal van zijn boekjaar (tot eind juni) een omzet van 53,8 miljard dollar neer, 1 procent meer dan het jaar ervoor. Dat is een half miljard boven het bedrag dat de analisten gemiddeld verwachtten (53,3 miljard). De brutomarge - de omzet min de kosten van de verkoop - bedroeg 37,6 procent. Dat is pal in het midden van de vooruitzichten die de elektronicareus enkele maanden geleden uitstuurde.