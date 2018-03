'Option is duurste aandeel van Benelux'

Door de conversie van de resterende schulden (in meer dan 522 miljoen aandelen) én de uitgifte van 506 miljoen nieuwe aandelen om de Crescent-holding van Option-voorzitter Eric Van Zele over te nemen verviervoudigt het aantal uitstaande aandelen (bijna 300 miljoen) in mei ruimschoots tot 1,32 miljard stuks .

Nieuwe naam

Van Zele gelooft in Crescents kansen in het internet of things. 'Het klopt dat veel spelers actief zijn in die sector, hele grote zelfs. Maar door Option en Crescent samen te smelten kunnen we een uniek verhaal schrijven dat naast de technologie ook de installatie (contracting, red.) verzorgt en diensten (zoals de opleiding van gebruikers, red.) levert', zei hij eind vorig jaar.