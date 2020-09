Oracle-icoon Larry Ellison geeft Bill Gates gevoelige tik

Oracle kaapt de Amerikaanse activiteiten van TikTok weg voor de neus van Microsoft. Een overwinning voor Larry Ellison, medeoprichter en voorzitter van Oracle, op zijn voormalige rivaal Bill Gates.

Larry Ellison kondigde zes jaar geleden zijn vertrek aan als CEO van Oracle. Met het softwarebedrijf stampte hij een imperium uit de grond waarmee hij schatrijk werd. Eén partij zat hem altijd in de weg: Microsoft van Bill Gates.

Door de overname van de Amerikaanse tak van TikTok troeft de 76-jarige Ellison de twaalf jaar jongere Gates af. Als uitvoerend voorzitter maakte hij de deal met de Chinezen van dichtbij mee. Topvrouw Safra Catz rapporteert nog altijd aan hem.

De rivaliteit met Microsoft zit diep. In het verleden betichtte Ellison het bedrijf van Gates meerdere malen van jatwerk. 'Ze kopiëren andermans software en voegen die toe aan Windows. Echt de absolute tegenhanger van innovatie', sneerde hij ooit.

Warme jeugd

Van zich afbijten leerde Ellison in zijn jeugd. In de beruchte New Yorkse multiculturele Bronx werd hij geboren als zoon van een alleenstaande joodse vrouw. Zijn vader had het gezin toen al verlaten.

Ellison werd geadopteerd door zijn oom en tante in Chicago. Daar kende hij een warme jeugd, maar van hun liefde voor het jodendom moest hij niets hebben. Een atheïst, zo noemt hij zich. Op de universiteit van Illionois viel hij op als een snelle rekenaar. Zowel natuurkunde als wiskunde lag hem goed, maar hij weigerde deel te nemen aan examens.

Zonder diploma toog hij op 22-jarige leeftijd naar Berkeley, Californië. Daar lonkte Silicon Valley, waar de Amerikaanse techindustrie al twintig jaar in de steigers stond, en waar hij grote successen zou vieren.

Ellison gedroeg zich als een millennial avant la lettre, van de ene naar de andere baan hoppend. Zijn jobs brachten hem langs Wells Fargo en Amdahl, een ter ziele gegane computerspecialist.

Onderweg ontwikkelde hij zich tot een expert in computer- en programmeertaal. Geen wonder dat het elektronicaconcern Ampex hem aantrok. Daar werd hij op een geheime opdracht gezet om een database te bouwen voor de CIA. Codenaam: 'Oracle'.

In 1977 richtten Ellison samen met enkele zakenpartners het bedrijf Software Development Laboratories op. Hij stak er 1.200 dollar in. Drie jaar later kreeg het de naam Oracle.

Fortuin

Een beursgang in 1986 zette Oracle direct op de kaart, maar door mismanagement onder leiding van Ellison ging het bedrijf begin jaren 90 bijna kopje onder. De salesafdeling rommelde met toekomstige omzetten.

Dat deed weinig met het zelfvertrouwen van de narcistische Ellison. Hij bleef concurrenten met modder besmeuren en genoot daarvan. Ondertussen stroomden de miljoenen binnen. Volgens het zakenblad Forbes is hij naar schatting 74 miljard dollar waard.

Een deel van zijn fortuin gaf hij uit aan peperdure hobby's, zoals zeiljachten. Hij was een grote fan van competitie op zee. Het door Oracle gesponsorde zeilteam uit de VS won in 2010 de Amerika Cup.

Ellison dacht ook aan de zakenkansen van anderen. Toen voormalig Oracle-medewerker Marc Benioff een nieuwe start-up oprichtte, hielp hij zijn vriend op weg met 2 miljoen dollar. Dat bedrijf heet Salesforce, inmiddels een geduchte concurrent van Oracle.

Geliefd was hij ook bij Steve Jobs, die hem opnam in de raad van bestuur. In december 2018 deed Elon Musk hetzelfde bij Tesla. Een verkeerde belegging in de beurshype kostte hem ongeveer 420 miljoen dollar.