Oracle nadert grootste deal ooit

De softwarereus wil 30 miljard dollar op tafel leggen voor de specialist in gezondheidssoftware Cerner.

Als alles goed gaat, kan Oracle later op maandag bevestigen wat The Wall Street Journal nu al zegt te weten. De softwaregigant, met een marktwaarde van zo'n 260 miljard dollar, staat op het punt diep in de buidel te tasten voor de overname van Cerner.

Die specialist in software voor de gezondheidssector zou volgens de Wall Street Journal rond 30 miljard dollar gewaardeerd worden. Daarmee zou het de grootste deal ooit zijn voor Oracle.

Cerner, dat gevestigd is in Kansas City, Missouri, maakt software die door ziekenhuizen en dokters gebruikt wordt om patiëntendata op te slaan en te analyseren. Die activiteit sluit aan bij de ambities van Oracle om meer in te zetten op cloudtechnologie en alle diensten die daar rond hangen.

Cerner maakt software die door ziekenhuizen en dokters gebruikt wordt om patiëntendata op te slaan en te analyseren.

Daarmee zoekt Oracle het dichter bij wat het kent dan de vorige keer dat het miljarden op tafel wilde leggen voor een overname. Het zag er vorig jaar even naar uit dat Oracle eigenaar zou worden van de Amerikaanse activiteiten van de tienersensatie TikTok, nadat toenmalig president Donald Trump uit angst voor de nationale veiligheid de van oorsprong Chinese app aan banden wilde leggen in de VS.