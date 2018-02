Orderboek EVS valt tegen

De Luikse specialist in beeldtechnologie bleef met de jaarcijfers aan de onderkant van de prognose, het orderboek voor dit en volgend jaar oogt mager.

Dat 2017 geen grand cru ging worden voor EVS , bleek al bij de update over het derde kwartaal. Door de zwakke Amerikaanse televisiemarkt bleven de resultaten ver achter op de analistenprognoses, maar in de hoop op een eindejaarspurt handhaafde de Luikse specialist in beeldtechnologie de prognose voor een jaaromzet tussen 115 en 125 miljoen euro.

Die prognose is ingelost, zij het dan aan de onderkant van de vork. De jaaromzet kwam uit op 118,8 miljoen, 9 procent minder dan in 2016. Let wel: oneven jaren zijn traditioneel wat zwakkere jaren, omdat de belangrijkste sportevenementen (Olympische Spelen en WK voetbal) en bijhorende grote verhuurcontracten voor televisieapparatuur zich in de even jaren situeren.

De omzet kwam wel iets boven de prognose van KBC Securities uit. Idem voor de bedrijfswinst, die met een kwart terugliep tot 34,9 miljoen euro.

Netto zakte de winst 27 procent naar 23,9 miljoen of 1,77 euro per aandeel. Inclusief het al uitgekeerde interimdividend van 50 cent gunt EVS de beleggers een dividend van bruto 1 euro over het boekjaar. Dat is een klein kwart minder dan de 1,30 euro per aandeel over boekjaar 2016.