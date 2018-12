‘Over tien jaar hebben we de zelfrijdende auto onder controle'

Het Nederlandse technologiebedrijf Here bouwt aan de kaarteninfrastructuur voor de zelfrijdende auto, maar moet daarvoor opboksen tegen de reuzen van Silicon Valley. ‘Het is Google tegen ons.’

Here Technologies is geen huishoudnaam in de techsector zoals Apple of Samsung, maar de kans dat u er zich dagelijks door laat leiden, is best groot. Het in Nederland gevestigde bedrijf, ooit een onderdeel van de voormalige Finse telecomtrots Nokia, maakt het ingebouwde navigatiesysteem van meer dan 100 miljoen auto’s. Vandaag is het eigendom van het Duitse trio Daimler, BMW en Audi. Die digitale wegenkaarten van nu vormen de basis voor wat een driedimensionaal raster voor de mobiliteit van de toekomst moet worden. ‘We leggen de hele fysieke realiteit vast in een database’, zegt CEO Edzard Overbeek.

Een hyperaccurate digitale representatie van de werkelijkheid, die zich bovendien in real time updatet, is een essentieel onderdeel van de ontwikkeling van autonoom rijdende voertuigen. Zo kunnen auto’s automatisch inspelen op de constant veranderende situatie op de weg. Daarvoor zijn digitale kaarten in high definition (HD) nodig, met een resolutie tot op de centimeter nauwkeurig. ‘We schuiven steeds verder op van standard definition, tot enkele meters nauwkeurig, naar high definition. Eigenlijk komt het erop neer dat we een gigantische dataset aanleggen, en dat vraagt dure computerkracht’, zegt Overbeek, die vorige week in Brussel te gast was als spreker op een conferentie van de businessschool Vlerick.

Overbeek denkt ook al verder. ‘Over een jaar of tien hebben we die zelfrijdende auto wel onder controle. Maar daar komen ook robots bij, en drones. Voor zorg, huishoudelijk werk, e-commerce, enzovoort. Hoe al die dingen autonoom handelen en via een optimale route bewegen, dat moeten wij in elkaar zien te vlechten. Het is nog toekomstmuziek, maar die digitale kaart bouwen we nu al.’

De Here-topman strooit met voorbeelden van het soort diensten die heel precieze digitale lokalisering van dingen mogelijk maken en al sneller binnen handbereik moeten liggen. ‘Als we heel nauwkeurig producten kunnen tracken en tracen, kan je een advertentie voor schoenen die je hebt bekeken niet alleen koppelen aan de precieze locatie van de winkel waar je ze kan vinden, maar ook waar het paar schoenen in je maat zich bevindt in de winkel. Die kunnen dan oplichten in je AR-headset. Bijvoorbeeld.’

Overbeek kwam in 2016 aan boord bij Here, nadat hij nipt de topjob van CEO bij Cisco, de gigant in telecominfrastructuur was misgelopen. Zijn naam circuleerde lang als opvolger van de bijna legendarische John Chambers, die in 2012 met pensioen ging. Toen Overbeek bij Here terechtkwam, was het bedrijf net voor bijna 3 miljard euro verkocht door Nokia aan een conglomeraat van de Duitse automerken Daimler, Audi en BMW, die hun onderlinge concurrentie overstegen om een sterke positie te kunnen innemen in de technologiestrijd rond de auto van de toekomst.

China

Intussen kochten nog grote spelers uit de sector zich in. Onder andere Bosch, de grootste toeleverancier van de auto-industrie, en bandenmaker Continental. Daarna volgde met chipreus Intel een pure techspeler. Dat bedrijfsmodel met een mix aan aandeelhouders met verschillende expertise is volgens Overbeek essentieel om de grote uitdagingen aan te kunnen. Vanuit financieel oogpunt, maar ook strategisch. ‘Naar mijn bescheiden mening kan je dit enkel ontwikkelen op een collaboratieve manier, anders kost het gewoon veel te veel om alle vereiste datasets bij elkaar te kopen. Je hebt partners met diepe zakken nodig om aan vereiste schaalgrootte te komen.’

‘En je moet de spelers uit de industrie de leiding laten nemen want zij kennen hun eigen problemen. Als je die samenbrengt in een platform, komen er heel mooie dingen uit. Locatie is de lijm die alles samenbrengt.’

Overbeek zet de deur wagenwijd open voor nog meer partners uit industrieën als retail, transport en logistiek. Gesprekken daarover nemen een belangrijk deel van zijn tijd in beslag. Een jaar geleden was er erg concrete interesse van het Chinese duo NavInfo en Tencent, maar daar stak de Amerikaanse overheid (Here heeft een grote voetafdruk in de VS) uiteindelijk een stokje voor. Sindsdien is de boel alleen maar verhitter geraakt tussen de twee landen, in die mate dat er sprake is van een heuse technologieoorlog, met Huawei als spilbedrijf. Overbeek betreurt het huidige klimaat, zij het op diplomatische wijze. ‘Het is zorgelijk. Ons bedrijfsmodel is gericht op samenwerking en delen, daarom lijkt het me niet zo verstandig om er een meer nationalistische visie op na te houden. De spanning helpt niet.’

Google

De ontwikkeling van geautomatiseerde mobiliteit mondt uit in een strijd tussen de techies van Silicon Valley en de traditionele automobielindustrie. Meer nog, volgens Overbeek mag het duidelijk zijn dat de Duitse autobouwers Here hebben gekocht van Nokia precies om een dam op te werpen tegen Google. ‘Uiteindelijk is het Google tegen ons in digital mapping. We zijn wel twee heel verschillende bedrijven. Zij gebruiken, net als Apple, hun kaartendata om een ander businessmodel, zijnde advertenties, naar buiten te brengen. Zij zijn gesloten, wij zijn een open platform, met meer dan 100.000 actieve externe ontwikkelaars. Ik denk dat wij meer te bieden hebben. Google Maps is ook geen HD, wij wel.’