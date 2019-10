PayPal haakt af voor Facebooks libra

Paypal is het eerste bedrijf dat opstapt uit de zogenaamde Libra Association. Het bedrijf zegt nog altijd achter de doelen van de libra te staan. Ook laat Paypal weten open te staan voor een samenwerking in de toekomst.

De Libra Association reageert gelaten op Paypals afhaken. 'Het is beter dat we nu al weten wie een gebrek aan commitment toont, dan later', zegt woordvoerder Dante Disparte. Hij voegt er in The Wall Street Journal aan toe dat er 1.500 bedrijven geïnteresseerd zijn in de libra.