PayPal lonkt naar Pinterest

De betaalspecialist PayPal wil het sociaal netwerk Pinterest, bekend als fotoprikbord, overnemen. Dat zeggen ingewijden.

PayPal en Pinterest zouden gesprekken voeren om hun activiteiten samen te voegen, zegt het persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. PayPal zou 70 dollar per Pinterest-aandeel bieden. Dat is 26 procent meer dan de slotkoers van Pinterest dinsdag. Dat zou het internetbedrijf waarderen op 45 miljard dollar (38,6 miljard euro). Met de overname doet PayPal een belangrijke stap in de sociale media.

Op Pinterest pinnen mensen afbeeldingen of foto's die ze online vinden vast per thema om bijvoorbeeld inspiratie op te doen voor de inrichting van een woning, voor het organiseren van trouwfeesten of het maken van een gerecht. Net als andere socialemediabedrijven haalt Pinterest het gros van zijn inkomsten uit adverteerders. Tijdens het hoogtepunt van de coronacrisis was Pinterest heel populair omdat veel mensen thuiszaten en onder meer bezig waren met huizen inrichten. Maar na de versoepeling van de coronamaatregelen nam de interesse af. Dit jaar daalde de waarde van Pinterest op de beurs met 16 procent.

Overnamehonger

PayPal profiteerde eveneens van de covidpandemie, omdat meer mensen online gingen shoppen. 2020 was een recordjaar. Maar wat PayPal van plan is met Pinterest is onduidelijk.

De betalingsgroep was de afgelopen jaren heel actief op de overnamemarkt. In 2018 kocht ze het Zweedse iZettle, bekend van pinapparaten die met de smartphone kunnen worden bediend. In 2019 betaalde PayPal 4 miljard dollar voor de prijsvergelijker Honey Science Corp. Dit jaar kocht het Japanse 'buy-now-pay-later'- bedrijf Paidy. PayPal kwam dit jaar ook in het nieuws omdat het zijn Amerikaanse en Britse klanten aanbiedt met cryptomunten te betalen.

PayPal zag de koers van zijn aandeel dit jaar met 36 procent stijgen. Dat bracht de marktkapitalisatie op bijna 320 miljard dollar. PayPal zou de overname van Pinterest met aandelen financieren.

Het nieuws over de mogelijke deal komt amper een week na het vertrek van een van de oprichters van Pinterest, Evan Sharp. Hij vertrekt naar LoveFrom, een bedrijf van Jony Ive, de designer van veel iconische Apple-producten.