PayPal werpt zich met Zweden op fysieke betalingen

De Amerikaanse specialist in onlinebetaaldiensten koopt de Europese marktleider in mobiele betalingen met bankkaart. PayPal gaat zo de strijd met Square aan.

In Europa is het Zweedse iZettle marktleider in mobiele betalingen met bankkaart. Het bedrijf kondigde begin deze maand nog aan dat het dit jaar naar de beurs Nasdaq Stockholm zou trekken - tegen een waardering van 1 miljard euro.

PayPal is met zijn onlinebetaaldiensten een grote concurrent van de banksector. Maar het bedrijf begeeft zich almaar meer op het terrein van de banken : vorige zomer lanceerde het een plastic kredietkaart en sinds kort is er ook een betaalkaart waarmee je cash kan afhalen van een geldautomaat.

Met iZettle marcheert PayPal, actief in 200 landen, de markt van fysieke betalingen helemaal binnen en gaat het de concurrentie aan met Square, in de VS en daarbuiten. De Zweden ontwikkelen een minilezer voor kredietkaarten die in 500.000 winkels in Europa (tiental landen), Mexico en Brazilië wordt gebruikt. De oplossing maakt van de smartphones en tablets van de handelaars kassa's. Om die reden wordt iZettle het 'Square van Europa' genoemd, naar het andere bedrijf van Twitter-topman Jack Dorsey dat zijn kaartlezers levert aan foodtrucks, kunstgalerijen, koffiebars en winkels.