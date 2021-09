Peking stuurt aan op splitsing populairste Chinese betaalapp

Een blauwe mier is de mascotte van de Chinese Ant Group.

Het recentste juridische salvo van de Chinese regering is gericht tegen Ant Group. De Chinese gigant achter de populaire betaaldienst Alipay moet zijn app mogelijk opsplitsen.

Onvermoeibaar blijft de Chinese Communistische Partij machtige bedrijven de duimschroeven aandraaien. Na - alweer - de gamingbedrijven vorige week, richt de overheid opnieuw het vizier op Ant Group de grootste fintechgroep van het land. Ingewijden melden aan de Britse zakenkrant Financial Times dat Peking de allesomvattende app met meer dan 1 miljard gebruikers opgesplitst wil zien.

Meer nog dan een simpele betaalapp is Alipay een heus ecosysteem, dat gebruikers in staat stelt om via QR-codes werkelijk overal betalingen af te handelen. Maar Ant Group, ooit ontstaan als spin-off van de e-commercereus Alibaba, verdient vooral geld met aanverwante financiële diensten, zoals bijvoorbeeld consumentenkredieten en verzekeringen. Vorig jaar leverden die activiteiten zo'n 39 procent van de omzet.

Joint venture

Die CreditTech-afdeling van Alipay wil Peking aanpakken. De lucratieve poot valt ruwweg op te delen in twee producten: Huabei, dat te vergelijken valt met een traditionele kredietkaart, en Jiebei, dat zich toelegt op kleine leningen. Nadat eerder al de technische opsplitsing van de betaalsystemen opgelegd werd, gaat de Chinese regulator nog een stap verder. De twee betaaldiensten moeten onderkomen vinden in een afzonderlijke applicatie én de gebruikersdata moeten overgedragen worden aan een ratingbureau, dat deels in handen van de overheid is.

Het zicht van Ant Group op de kredietwaardigheid is enorm scherp en beter dan dat van de banken. Hans Degryse Bankenspecialist KU Leuven

Dat de gebruikersgevens losgekoppeld moeten worden, betekent een tegenvaller van formaat voor Alipay. Dankzij de berg aan betaaltransacties kan de fintechgroep zeer gedetailleerde klantenprofielen en kredietscores opstellen voor leningen. Zelf zet Alipay geen kapitaal opzij, maar de groep neemt wel een commissie en schuift de leningen vervolgens door naar de banken. 'Hun zicht op de kredietwaardigheid is enorm scherp en beter dan dat van de banken', zei professor en bankenspecialist Hans Degryse daar vorig jaar over in De Tijd.

'De regering gelooft dat big tech zijn monopolie te danken heeft aan zijn controle over data. Peking wil daar een einde aan maken', zegt een ingewijde aan Financial Times. Niet toevallig voert China vanaf 1 november nieuwe privacyregels in, waardoor het voor bedrijven moeilijker worden om data te verzamelen. Ruimer sleutelt het land aan nieuwe vijfjarenplannen die het bedrijfsleven de komende tijd viseren. Centraal daarbij staat de strijd tegen de ongelijkheid, oftewel de ijver van president Xi Jinping voor 'gedeelde welvaart'.

Het is niet de eerste keer dat Alipay op de korrel genomen wordt. Eind vorig jaar stak de overheid stokken in de wielen bij de geplande megabeursgang van Ant Group, die ruim 35 miljard dollar moest ophalen. De Chinese beurswaakhond tackelde de plannen op het laatste nippertje, wegens 'mogelijke wijzigingen in de regulering'.