Philips-CEO: 'We gaan zeker naar healthcare-divisie Agfa-Gevaert kijken'

Afsplitsing Agfa

'We kunnen niet elk jaar zoveel overnemen. We zijn selectief op zoek naar de parels in onze sector.' Kan de Healthcare IT van Agfa-Gevaert - die de groep momenteel afsplitst van zijn drukplatenbusiness en chemische activiteiten - zo'n parel zijn? Van Houten: 'Ik ga niet speculeren over Agfa. Philips is zelf ook actief in imaging- en IT-oplossingen voor ziekenhuizen. Voor zover ik weet is de Healthcare IT nog niet op de markt.'