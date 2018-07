Philips boert goed door gezondheidstech

Het Nederlandse technologiebedrijf Philips presteerde in het tweede kwartaal in lijn met de prognoses. Omzet en winstmarges gingen er licht op vooruit.

In zijn bericht over de cijfers toont van Houten zich vooral tevreden over de vooruitgang bij de diagnose-afdeling (met onder meer scanners en echografietoestellen) en de divisie gezondheidsinformatica, aangedreven door meer vraag bij ziekenhuizen. Bij de afdeling persoonlijke gezondheidszorg (met onder meer tandenborstels, scheermachines en ontwaaklampen) was er beterschap na 'een moeilijk begin van het jaar' en ondanks inventarisproblemen in China.