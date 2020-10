Philips is overduidelijk een van de winnaars van de coronacrisis. De beademingsapparaten en monitoren (divisie Connected Care) boekten 42 procent omzetgroei tot 1,6 miljard euro. Het technologiebedrijf gaf drie maanden geleden al aan dat de bestellingen fors in de lift zaten (+27%).

Dat flinke orderboek werd afgelopen kwartaal verzilverd, niet alleen in omzet maar ook in winst. Connected Care was goed voor een winstmarge van 27 procent. Philips schrijft dat ongezien hoge cijfer toe aan schaalvoordelen bij de productie van de beademingsapparaten. De capaciteit werd coronagewijs opgetrokken van 30.000 naar 200.000 stuks per jaar.

Connected Care had nog meer groei voorgelegd als de Verenigde Staten eind augustus geen groot order hadden geannuleerd, 30.000 beademingsapparaten voor 375 miljoen euro. Volgens Philips-topman Frans van Houten heeft die annulering niets te maken met een politieke discussie over de kostprijs van de toestellen. De CEO stelt dat de Amerikanen te veel hadden besteld. 'Ze hebben ook bestellingen bij twee andere leveranciers geannuleerd.'

Optimistischer

De puike resultaten zijn een opsteker nadat Philips in de eerste jaarhelft last had ondervonden van de pandemie. 'Ik ben blij dat we in moeilijke omstandigheden onze plannen konden uitvoeren, weer groeien en de winstgevendheid konden verbeteren', zegt Van Houten. De CEO is na het goede kwartaal optimistischer voor de komende jaren. Hij rekent jaarlijks op minstens 5 procent omzetgroei tegenover 4 procent voordien.