Philips schrapt 158 jobs in Turnhout

Dat werd aangekondigd op een bijzondere ondernemingsraad, meldt een vakbondsafgevaardigde van de socialistische vakbond ABVV.

Bij de lampenfabrikant Philips Lighting in Turnhout verdwijnen 109 arbeiders- en 49 bediendejobs. Dat werd donderdagochtend aangekondigd op een bijzondere ondernemingsraad. 'We hadden ons verwacht aan banenverlies', zegt ABVV-afgevaardigde Erwin Oris. 'Maar 158 jobs is wel erg veel: dat is ongeveer één op de vier banen.'

De Turnhoutse vestiging is een onderdeel van Philips Lighting, de vroegere verlichtingsdivisie van Philips die in 2016 onder de naam Signify naar de beurs werd gebracht. De aangekondigde sanering is de zoveelste in een lange rij. In 2005 werkten er nog 2.600 mensen in Turnhout, tien jaar later waren er dat nog 1.000. In november 2015 sneuvelden er al eens 159 banen, in november vorig jaar nog eens 78. Na deze afslanking werken er nog 577 mensen bij Signify.

Ledtechnologie

Philips produceert in Turnhout gasontladingslampen voor straatverlichting, sportstadions en tuinbouwserres. Maar door de opkomst van ledtechnologie - een boot die Turnhout heeft gemist - krimpt de fabriek al jaren aan een stuk. Sinds 2008 verloren al 2.000 mensen hun job, waardoor de fabriek de bijnaam 'Ford Genk in slow motion' kreeg.

De afslanking die donderdagochtend werd aangekondigd, past volgens Erwin Oris in een meerjarenplan om met de krimpende markt van traditionele lampen om te gaan. 'Elk jaar moeten we rekening houden met een banenverlies van ongeveer 5 procent. Dit jaar is het dus een pak meer.'

Slimme verlichting

Signify gaf al aan dat het meer wil inzetten op slimme verlichting, zowel voor de gewone consument als voor de professionele en publieke sector. Zo wil het sensorenn gemaakt door Signify op een van haar partners, op lantaarnpalen plaatsen. Die kunnen bijvoorbeeld meten hoeveel verkeer er is, om daar vervolgens de intensiteit van de lampen op af te stellen. Dat kan ook toegepast worden in voetbalstadions of publieke gebouwen.

Die nieuwe ontwikkelingen zijn goed nieuws voor het milieu en de Signify-aandeelhouders, maar niet voor de fabriek in Turnhout, waar de gasontladingslampen sinds 2007 minder verkocht worden. Dat heeft te maken met de opkomst van de energiezuinige ledverlichting, die voornamelijk in Azië wordt geproduceerd.