Philips verkoopt Senseo en co aan Chinese investeerder

De Chinese investeringsmaatschappij Hillhouse Capital betaalt 3,7 miljard euro voor het Philips-onderdeel, dat onder meer koffiezetapparaten en stofzuigers maakt, zo bericht het Nederlandse FD . Met zijn winnende bod troefde de investeringsmaatschappij twee andere Chinese gegadigden af. Na aftrek van kosten en schulden houdt Philips netto ongeveer 3 miljard euro aan de verkoop over.

De rechtstreekse verkoop betekent dat Philips afziet van een beursgang voor de divisie die vorig jaar goed was voor een jaaromzet van 2,2 miljard euro. Dat is ruim 11% van de totale Philips-omzet.

Philips besloot vorig jaar de divisie te verkopen. Het besluit past in de strategie om zich zoveel mogelijk toe te leggen op medische technologie. Onder het leiderschap van CEO Frans van Houten verkocht Philips eerder zijn lichtdivisie en de televisie-activiteiten.

Hillhouse Capital is een Chinese private-equityfirma die in 2005 is opgericht door zakenman Lei Zhang. Zhang heeft volgens de Bloomberg Billionaires Index een vermogen van ruim 5,5 miljard dollar.