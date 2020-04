Philips verviervoudigt productie beademingstoestellen

Terwijl de consumentenbusiness door covid-19 in de lappenmand ligt, drijft de specialist in gezondheidszorg de productie van beademingstoestellen fors op.

Frans Van Houten transformeerde als CEO jarenlang Philips van notoir spaghetticonglomeraat tot een groep met scherpe focus op medische technologie. De huidige covid-19 crisis lijkt Van Houten op het eerste gezicht gelijk te geven. Toont het rapport over het eerste kwartaal dat ook?

'Ja en neen', is het duidelijke antwoord. Het voorbije kwartaal moet het meest schizofrene zijn uit de gschiedenis van de groep. Terwijl de omzet 2 procent kromp, stegen de bestellingen - de graadmeter van de toekomstige verkopen - met een onwaarschijnlijke 23 procent.

Voortbouwend op de hogere productie in het eerste kwartaal plannen we een verviervoudiging in de productie van beademeningstoestellen tegen het derde kwartaal van 2020 Frans Van Houten CEO Philips

Over het eerste kwartaal steeg de omzet van 'Connected Care', dat onder meer beademingstoestellen omvat, met 7 procent. De winstmarge steeg ruim een vol procentpunt tot 13,8 procent. Ook de afdeling medische beeldvorming presteerde behoorlijk, met 2 procent groei. De afdeling 'Personal Health' - denk vooral aan scheerapparaten en tandenborstels allerhande - zag de verkopen echter 13 procent krimpen.

De 23 procent hogere bestellingen komen vooral op het conto van Connected Care (naast beademingstoestellen is er ook grote vraag naar monitors) en in mindere mate medische beeldvorming. 'We investeren meer dan 100 miljoen euro om onze productievolumes fors op te drijven', zegt Van Houten. 'Voortbouwend op de hogere productie in het eerste kwartaal plannen we nog een eens verviervoudiging in de productie van beademingstoestellen tegen het derde kwartaal van 2020'.

Van Houten maakt zich sterk over 2020 de Amerikaanse overheid 43.000 beademingstoestellen te kunnen leveren, zonder de rest van de wereld te moeten rantsoeneren. Om de 'ongeziene' vraag naar dat soort toestellen te kunnen inlossen, heeft Philips sinds 8 april een 'basistoestel' op de markt, de Philips Respironics E30.

15.000 Basic beademing Philips heeft sinds 8 april de E30 op de markt, een 'basis' beademingstoestel waarvan er deze maand 15.000 per week van de band zullen rollen.

Die E30 kan ingezet worden voor 'noodgebruik' als een beademingstoestel met alle gebruikelijke functies niet beschikbaar is. Philips is van plan van de E30 in april 15.000 stuks per week van de band te laten rollen.

Voor heel 2020 is Van Houten erg voorzichtig. Meer specifiek dan een 'bescheiden omzetgroei en stijging van de winstmarges' wil hij niet worden. Uit voorzichtigheid komt er ook geen dividend in contanten. Beleggers krijgen het dividend van 0,85 euro per aandelen in aandelen uitbetaald, zodat Philips zo'n 750 miljoen euro cash in huis houdt.