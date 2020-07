Philips ziet licht aan einde coronatunnel

De coronacrisis heeft de omzet en de winst van de Nederlandse maker van medische apparatuur aangetast in het tweede kwartaal. Maar de technologiegroep denkt in de tweede helft van het jaar weer te kunnen groeien.

Philips heeft in het tweede kwartaal al bij al vrij goed gepresteerd. De evolutie van de verschillende divisies was wel erg uiteenlopend. Door de coronacrisis was er meer vraag naar CT-beeldsystemen, beademingstoestellen en monitors voor patiënten. De omzet van de betrokken divisie, Connected Care, klom met 14 procent. Anderzijds werden minder consumentenproducten - denk vooral aan scheerapparaten en tandenborstels - verkocht (-19%) en werden installaties in ziekenhuizen uitgesteld (Diagnosis & Treatment -9%).