Picanol investeert 25 miljoen euro in Ieper

Picanol vreest een omzetdaling van 25 procent. 'Maar we laten ons er niet door beïnvloeden', zegt CEO Luc Tack. 'We kijken op lange termijn. Het is het moment om nog eens door te duwen. Een investeringsplan van 25 miljoen euro ligt klaar.'

De omzet van Picanol, een producent van weefmachines, daalde vorig jaar met 3 procent. ‘Niet vergeten dat 2017 een recordjaar was. Dat hebben we vorig jaar bijna geëvenaard. We mogen dus opnieuw over een sterke prestatie spreken’, zegt Tack, de CEO en hoofdaandeelhouder.

Maar voor dit jaar ziet het er veel minder goed uit. Het bedrijf voorspelt voor de eerste jaarhelft een omzetkrimp van 25 procent. ‘De geopolitieke spanningen gooien roet in het eten’, zegt Tack. De uitspraak staat in schril contrast met de optimistische toon van precies zes maanden geleden. ‘Picanol voelt de turbulentie in de wereld niet’, luidde het toen.

Turkije en China

Maar de situatie sloeg na de zomer om. ‘De financiële crisis in Turkije laat zich voelen’, zegt Tack. De rente is er opgelopen tot 30 procent en meer waardoor de financiering van investeringsprojecten bij textielproducenten is stilgevallen. ‘De handelsspanningen tussen de VS en China - de grootste textielproducent ter wereld - leiden ertoe dat klanten de aankoop van nieuwe machines uitstellen. En Pakistan dat militaire toestellen van India neerschiet, dat helpt ook niet.’

Of de krimp van de markt van tijdelijke aard is of het begin van een jarenlange dip is onmogelijk te voorspellen. ‘Ik weet het echt niet. Zelfs vooruitkijken naar het tweede halfjaar kan ik niet’, zegt Tack.

Jobs in Ieper

In welke mate de terugval van de verkoop een impact zal hebben op de winst en op de werkgelegenheid in Ieper, hét hart van het bedrijf, is evenmin duidelijk. ‘Maar’, zegt Tack, 'we hebben een flexibele organisatie. Om de pieken op te vangen doen we een beroep op tijdelijke contracten. Die verlengen we na zes maanden al dan niet. Vorig jaar waren er bij ons 200 tijdelijken in dienst. Die zullen we niet allemaal verlengen, maar ook niet in één keer loslaten. Stel dat het plots weer grote liefde is tussen Trump en Xi, dan verandert alles.’

We laten ons niet beïnvloeden door bewegingen op korte termijn. We zijn financieel sterk genoeg om door een dip te komen. Luc Tack CEO Picanol

Beleggers hadden de tegenvallende prognoses voor 2019 de voorbije maanden al wat ingecalculeerd. En ook gisteren ging er weer een stuk van de koers af, nu opnieuw duidelijk wordt dat Picanol in een cyclische sector zit. Sinds Tack in 2009 de macht bij Picanol greep, heeft het bedrijf een indrukwekkend parcours gereden. De omzet en de winst van het bedrijf dat destijds op de rand van de afgrond zat, gingen sindsdien bijna constant omhoog. In zo’n mate dat de jaaromzet zelfs bij een krimp van 25 procent over heel 2019 op een half miljard zou uitkomen. Dat is nog steeds het dubbele van toen Tack er in 2009 aan begon.

‘Maar het is niet omdat het wat minder gaat, dat we onze strategie aanpassen. Op lange termijn zitten we in een groeiende markt. De middenklasse groeit, dus ook de vraag naar kleding en gordijnen en dus naar weefmachines. We laten ons niet beïnvloeden door bewegingen op korte termijn. We zijn financieel sterk genoeg om door een dip te komen’, zegt Tack, verwijzend naar de cashberg die vorig jaar aandikte tot 173 miljoen euro. ‘Het is zelfs het moment om nog eens door te duwen.’

Investeringen

Vorig jaar pompte Picanol 11 miljoen euro in zijn Ieperse vestiging, onder andere voor de installatie van een lasrobot. De komende jaren gaat de robotisering onverminderd voort en staat een investeringsbudget van 25 miljoen euro klaar. ‘Er rijden hier nog te veel heftrucks rond. We gaan een geautomatiseerd hoogbouwmagazijn bouwen’, zegt Tack. Ook bij de dochterbedrijven Melotte (3D-printing), Proferro (gieterij) en Psicontrol (elektronica) staan investeringen op de agenda.

Er rijden hier nog te veel heftrucks rond. We gaan daarom een gautomatiseerd hoogbouwmagazijn bouwen. Luc Tack CEO Picanol

Die laatste twee zijn onder de leiding van Tack uitgegroeid tot de tweede en derde cilinder van Picanol. Proferro giet ijzeren onderdelen voor weefmachines, maar ook voor tractoren bijvoorbeeld. Psicontrol ontwikkelt elektronica en bedieningspanelen voor de weefmachines en zet die jarenlange expertise volop in voor derden. Het heeft onder andere Atlas Copco als klant, en begeeft zich ook in de markt voor domotica, ventilatiesystemen en zelfs voor technologie in caravans. ‘Samen waren die activiteiten goed voor een omzetgroei van 5 procent. Ze maken ons weerbaarder tegen een terugval van de textielmarkt’, klinkt het.

